NUEVO ESPACIO

Mariotto, Boudou y Esteche lanzaron una nueva corriente sin D´Elía

Corriente Patria para Todos (PPT) se llama el espacio que se autodefine como “una nueva corriente, democrática nacional, popular y revolucionaria”.

Para sorpresa de muchos, la relación que surgió a fines de 2015 entre el ex vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto; el ex vicepresidente, Amado Boudou; el líder de Quebracho, Fernando Esteche y el dirigente social, Luis D´Elía, parece haber llegado a su fin. Es que, luego de la conformación del espacio “Miles por Tierra, Techo y Trabajo”, el cuarteto perdió a uno de sus integrantes y lanzó una nueva corriente.En definitiva, Mariotto, Boudou y Esteche conformaron sin D´Elía, y junto a otros militantes, la Corriente Patria para Todos (PPT), dejando de lado al Miles, que hasta se había alzado con carteles en la Ruta 2, promocionando al ex número dos de Daniel Scioli.Así las cosas, según el documento al que La Tecla.Info pudo tener acceso, PPT se autodefine como “una nueva corriente, democrática, nacional, popular y revolucionaria”.En ese marco, el primer comunicado del espacio impulsa un paro general “contra la reforma laboral macrista”, y sostiene que el Gobierno apuesta a “debilitar a la clase trabajadora y a sus organizaciones gremiales, basándose en los requerimientos de las multinacionales”. Y agrega: “han quedado más de un millón de compañeros sin trabajo, sumándose a las filas de los desplazados por el sistema”.De esa manera, PPT señala que con las medidas nacionales “están tratando de apagar el fuego con nafta” y llama a “la organización y la unidad por un PARO GENERAL de los trabajadores”.El comunicado lleva las firmas de: Gabriel Mariotto, Amado Boudou, Fernando Vaca Narvaja, Adolfo Barja, Marcelo “Nono” Frondizi, Débora Spindola, Néstor Segovia, Luis Graña, Jorge Parry, Fernando Esteche, Lía Méndez, Marcelo Parrilli, Osvaldo Papaleo, Cintia Mansilla, Martín García, Daniel Rodríguez, Florencia Prego y Julio Cesar Urien.