CONTESTACION

CFK lo vinculó a las escuchas y el intendente recogió el guante

La ex presidenta de la Nación reveló que el hijo del mandamás de General Lavalle fue uno de los responsables de las escuchas, que salieron a la luz en las últimas horas. El mandamás rompió el silencio ante LaTecla.Info.

“El designado por la Corte a cargo de las escuchas, secretario del juez Lijo e hijo de un intendente del PRO”, tituló en su página personal la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en alusión a José Rodríguez Ponte, jefe comunal de General Lavalle.La acusación de Cristina se refería, específicamente, a Juan Rodríguez Ponte, descendiente del jefe comunal, quien fuera designado para estar adelante del sistema de escuchas.La revelación surgió a partir de la filtración de una serie de audios de la ex mandataria con el por entonces titular de la AFI, Oscar Parrilli, en los que hablaban sobre el jefe de espías “Stiuso”, carpetazos y el armado de causas.A raíz de la vinculación de CFK con el mandamás de General Lavalle (que, dicho sea de paso no es PRO, sino radical, aunque pertenece a Cambiemos), LaTecla.Info se comunicó con Rodríguez Ponte, quien realizó su descargo.“Cada persona es dueña y responsable de su opinión, es parte de la libertad de la cual por suerte gozamos. Por otra parte, cada persona que escucha la opinión del otro va a discernir la verdad de acuerdo a su historia personal, que involucra ideología, sentimientos e intereses”, fueron las palabras exactas del mandatario local, quien prefirió, de esta manera, no emitir juicio de valor al respecto.Consultado sobre si había tenido contacto con su hijo luego de que esta noticia se diera a conocer, el intendente simplemente dijo “no”.Juan Tomás Rodríguez Ponte, titular interino de la secretaría 8 del juzgado federal penal 4 a cargo de Ariel Lijo, fue nombrado por la Corte Suprema como el titular del sistema de escuchas hace poco menos de un año.