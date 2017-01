VIAJE A ESPAñA

No solo en el Conurbano: Macri busca mostrarse con Vidal hasta en Europa

Las fotografías junto a la Gobernadora en el Conurbano quedaron en un segundo plano, ahora la invitó a su viaje oficial a España.

El presidente, Mauricio Macri, no transita sus mejores días. Desde que asumió, hace poco más de un año, la percepción de su gestión en el Conurbano se volvió uno de los puntos de mayores conflictos y solamente durante los primeros meses logró cosechar mejor imagen positiva que negativa.De esa manera, el Jefe de Estado recurrió a la figura de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal para intentar mejorar su índice de aprobación y cada vez fueron más los actos de gestión en los que se los vio juntos.Sin embargo, la estrategia de Macri no rindió sus frutos y los números que posee en el Gran Buenos Aires se distancian demasiado de los de la mandataria bonaerense. Mientras Vidal roza los 65 puntos de aprobación y siempre la positiva fue más amplia que la negativa, Macri llega a 49 unidades y la variación oscila entre décimas por la aprobación y el rechazo.La buena imagen que posee Vidal es uno de los puntos por los que Cambiemos la pondrá al frente de la campaña electoral de medio término.Así las cosas, según trascendió en medios nacionales, desde la Casa Rosada se abrieron dos vacantes para la visita que Mauricio Macri hará en febrero a España. En definitiva, los puestos ya tienen nombre: Jorge Macri, intendente de Vicente López y quien pica en punta para ser el candidato del oficialismo; y María Eugenia Vidal.La Gobernadora posee buena imagen mediática y política en el suelo español y por ello el Presidente quiere que ella esté a su lado mientras él se reúne con Mariano Rajoy, presidente español, y con el rey Felipe IV. No obstante, la mandataria bonaerense todavía no confirmó su presencia en la visita oficial del 20 de febrero y en Balcarce 50 apuran para que la respuesta sea positiva.Todo indica que, con el objetivo de mejorar la imagen de la gestión nacional, ya sea en la Provincia o en Europa, Macri recurre a la gobernadora Vidal.