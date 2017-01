POLEMICA

“No me avisaron” vs. “no fuiste”: fuerte cruce tuitero entre Provincia e intendentes K

Se calienta el escenario hacia las elecciones. El intendente de Berazategui, Patricio Mussi, despotricó contra la gobernadora María Eugenia Vidal por no haber sido invitado a una recorrida de la mandataria por un hospital del distrito. Un funcionario salió a respaldarla, y se metieron más intendentes.

Soy peronista K,mi referente es @CFKArgentina; @mariuvidal es macrista y su referente es Macri.No me castiguen x eso https://t.co/5V5d41ISvu — Patricio Mussi (@jpatriciomussi) 25 de enero de 2017

Todos los intendentes de todas las localidades bonarenses están siempre invitados a participar de las recorridas del ejecutivo provincial. — Joaquín de la Torre (@delatorrej) 25 de enero de 2017

Dejemos lado las diferencias y tiremos todos juntos del carro. Usemos la política como herramienta para mejorarle la vida a los bonaerenses. — Joaquín de la Torre (@delatorrej) 25 de enero de 2017

@delatorrej Si durante el Gobierno de CFK y Scioli te llegaban a decir eso armabas un escándalo mayúsculo #Nonostomenporboludos https://t.co/oBkErVz0e1 — Paco Durañona #Areco (@pacoduranona) 25 de enero de 2017

La visita de María Eugenia Vidal al hospital Evita de Berazategui levantó la polémica. No por la recorrida en sí, sino por quiénes estaban en la foto. A primera vista, una de las grandes ausencias en la actividad fue el intendente Patricio Mussi.Uno de los últimos jefes comunales que mantienen devoción por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner no dudó en mostrar su bronca por no haber sido invitado a la jornada.No obstante, desde el Gobierno salieron a contestarle y aseguraron que fue invitado, pero no asistió. El encargado de defender a Vidal fue el ministro de Gobierno, Joaquín De la Torre, quien desde que asumió el nuevo cargo es quien recibe las balas.Ante esta respuesta, quien salió a "bancar los trapos" fue el jefe comunal de San Antonio de Areco, Francisco "Paco" Durañona.Parece que se están calentando los motores para el año electoral que recién comienza. Cabe destacar que, días atrás, varios intendentes peronistas salieron a cuestionarle al gobierno provincial la "discriminación" a sus distritos por falta de obras y el favoritismo hacia mandatarios de su color político.