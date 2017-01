ENTREVISTA

Jorge Macri: "Es imprescindible tener lista única"

El intendente de Vicente López y titular del BAPRO dialogó con La Tecla sobre su posible candidatura a senador nacional. La campaña, los desafíos para este año y su bandera política.

En una calurosa tarde de enero, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, recibió a La Tecla en su despacho de la Municipalidad. Sobre una de las paredes posa el cuadro que será la imagen de campaña: una caricatura de su rostro.Macri es uno de los probables candidatos para competir en la próxima elección en la búsqueda de una de las bancas disponibles en el Senado de la Nación. Para ello deberá sortear obstáculos y, sobre todo, consensuar la unidad de Cambiemos.-En los últimos meses se puso en marcha un proceso de normalización del PRO. ¿Esto es una estrategia para reforzar el espacio dentro de Cambiemos de cara a las urnas?-No, fue un proceso natural. Durante mucho tiempo me tocó ser el primer legislador y el primer intendente del PRO, entonces era natural que fuera el presidente. Hoy tenemos Gobernadora, y lo natural es que ella sea la presidenta, y es el camino normal. Y me vino bien a mí, porque tampoco es bueno que esté tanto tiempo una misma persona; nos permite oxigenar un poco y alternar, más allá que la mirada fuerte es consolidar Cambiemos. Pero la UCR consolida Cambiemos desde su partido; FE y la Coalición Cívica hacen lo mismo. Cada uno hace crecer su espacio y así hace crecer la alianza.-¿Cómo está la relación entre los partidos?-Muy bien, se ha especulado mucho con que no íbamos a poder convivir, gobernar, que no pasábamos de las elecciones. De seguro hay gente que cree que debe tener un rol más importante, pero eso pasa siempre. Pasa en mi equipo en Vicente López. Cada vez que elegís alguien en tu equipo hay quien cree que podría haber tenido ese rol. Pero todo se resuelve en función del objetivo grande: que es gobernar Provincia, Nación y 70 municipios. Casi el 50 por ciento de la gente vive en intendencias gobernadas por Cambiemos, y eso es una responsabilidad enorme. Lo demás son temas menores.-Se habló mucho de ampliar Cambiemos; algunos están a favor y otros en contra, sobre todo cuando se trata del peronismo. ¿Cuál es su postura?-No creo que uno tenga que sumar de tal o cual partido. Lo importante es si esa persona es buena, si aporta o agrega. A mí me encanta que gente que nunca hizo política haya encontrado un vehículo, o como Emilio Monzó, que es peronista y forma parte de nuestro espacio. Esta realidad de distintos orígenes tiene mucho que ver con nuestra identidad. Todo espacio político tiene que tener siempre el deseo de crecer, de sumar gente valiosa. El día que perdiste eso, no existe razón de ser. El tema no es si nos faltan o sobran peronistas, sino ver caso por caso.-¿Pero cree que Cambiemos está bien así, o si se suma gente nueva, bienvenido sea?-María Eugenia lo respondió muy bien: éste es un espacio político abierto, que no quiere decir que esté abierto a todos.-¿Tienen derecho de admisión?-Siempre, todos los espacios políticos tienen derecho de admisión, si no, sonaste, se te sube cualquier pirata. Tratamos de ser coherentes de cara a la gente, que no quiere decir que no gobernemos con todos porque, en definitiva, me encanta que me hayan votado y que en el distrito vecino hayan elegido a un peronista. No hay buen voto y mal voto.-¿Cree que se podrá lograr una lista de unidad?-Es imprescindible.-¿Van a poder lograrlo?-Estoy seguro, lo logramos en la elección anterior. Sería un error imponer a todos los intendentes la obligación de tener dos listas en su distrito. No es fácil conseguir una persona para encabezar una lista, y menos, dos. Hay que hacer todo lo posible para tratar de buscar consensos. Y en definitiva, todos los que estamos en Cambiemos tenemos claro el objetivo grande antes de las pretensiones individuales.-He hablado con muchos intendentes oficialistas y lo señalan como el candidato, el elegido. ¿Es el elegido?-Soy un posible, creo. Por trayectoria, por historia, porque tengo seis años de experiencia legislativa y ya seis de gestión. Para los intendentes es lindo creer que van a tener un senador que los en-tiende, que no es tan habitual. Creo que primero hay que esperar. Nosotros vamos a plantear una campaña corta, breve. Gestionar es lo que nos apasiona y lo que la gente espera de nosotros. No hay mejor campaña que hacer, como dijo Mauricio. Y lo digo por experiencia: en la elección pasada, la gente no votó en Vicente López una campaña. Vota lo real y concreto.-De todas maneras, Vidal va a ser una de las caras de la campaña…-Sí, central. Pero siempre ha sido así en nuestro caso. Quien gobierna va y presenta a quien va a ejercer el rol y pide que lo voten. Cada uno de nosotros es parte de un equipo que intenta lograr un objetivo conjunto, que es gestionar y transformar.