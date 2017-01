MASSISMO VERSUS CAMBIEMOS

Legislador massista contra el Guillermo Moreno de Macri por no atacar la formación de precios

El senador provincial del massismo, Hernán Albisu, cargó contra el Secretario de Comercio de Mauricio Macri, Miguel Braun, por no tomar medidas de fondo y hacer la vista gorda permitiendo la “cartelización de empresas”.

El Secretario de Comercio de la Nación, Miguel Braun, anunció nuevas medidas que obligan a los comercios a transparentar precios y desde el Frente Renovador lo corrieron por no tomar medidas de fondo.En efecto, el Gobierno nacional publicó hoy en el Boletín Oficial, la Resolución 51 E/2017 donde da cuenta de la decisión de la Secretaría de Comercio que obliga a los locales, a partir del 1 de febrero, a diferenciar el precio al contado de los productos de su costo de financiamiento, por ejemplo con tarjetas.Rapido de reflejos, Braun, salió a defender la iniciativa al anunciar que “con esta medida se busca crear un marco de mayor competencia y transparencia, que llevará a que los consumidores tengan mejores ofertas y precios” aunque abrió el paraguas: “La nueva medida no garantiza que bajen los precios”.“El Gobierno no controla los precios, queremos que los comercios y los bancos digan la verdad y que después el consumidor decida que hacer”, resaltó Braun.No obstante, desde el territorio bonaerense, el senador del Frente Renovador, Hernán Albisu, cuestionó la resolución al definirla como “una medida cosmética sobre el deber de información que ya existe y que tiene las empresas que financian tarjetas de crédito”.Albisu cuestionó el hecho de que dicha iniciativa “no ataque cuestiones de fondo como la cartelización de empresas que hay en algunos sectores”“La "cartelización de empresas" se produce cuando mismos competidores de un producto se ponen de acuerdo en no competir entre ellos, excluir a algún nuevo competidor o bien en fijar los precios de sus productos. Este tipo de fenómeno genera que estas empresas fijen, entre otros, los precios de los productos independientemente de su valor real”, señaló el legislador.Para el presidente de la comisión de Usuarios y Consumidores de la Cámara alta bonaerense, “la resolución que entra en vigencia el 1 de Febrero por sí misma no va a producir ningún efecto si el organismo de control que es la Secretaría de Comercio dirigida por Miguel Braun, cuya familia es dueña de los Supermercados La Anónima, no controla que los comercios exhiban en forma clara sus precios así como que no se cartelicen”.Y agregó: “Es una Bayaspirina, no le va a hacer ni bien ni mal a nadie, no están atacando como se forman los precios, si lo hacen Braun atacaría a su propia empresa familiar”.En este sentido, el legislador finalizó recordando que “la cartelización en supermercado y en tarjetas de crédito tiene expediente ingresado en la Comisión de Defensa de la Competencia que tiene que controlar los mercados de productos para que investigue esta situación, de evitar la competencia y subir los precios a costa de los consumidores y, pesar de ello, al día de la fecha la Secretaría de Comercio no se ha pronunciado”.