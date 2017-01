ALMUERZO CON MUCHA ROSCA

Cumbre de funcionarios del PRO de Nación, Ciudad y Provincia para hablar cuestiones electorales

María Eugenia Vidal, Federico Salvai, Marcos Peña, Fernando De Andreis, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli almorzaron en un restaurante capitalino para charlar sobre las elecciones legislativas. El Secretario General de la Presidencia tomará un rol fundamental en la campaña bonaerense. El almuerzo se produjo tras un encuentro de Vidal con Emilio Monzó, con quien volverá a reunirse la semana que viene.

Fuentes cercanas a Vidal expresaron que "somos personas que nos conocemos y venimos trabajando juntos hace mucho. No es el primer almuerzo. Estuvimos reunidos como lo hacemos habitualmente, para intercambiar opiniones entre Nación, Provincia y Ciudad”.De todos modos, destacaron que la reunión fue para “analizar distintos escenarios electorales y empezar a coordinar el trabajo, pensando más en lo electoral: estudiar qué expectativas que hay en la Provincia y en la Ciudad, y de qué manera Nación puede ayudar".En ese sentido, trascendió que el Secretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis, tomará un rol protagónico en la contienda electoral bonaerense, y se instalaría como el responsable de la campaña. De Andreis es mano derecha del Jefe de Gabinete, Marcos Peña.Los seis dirigentes más fuertes del PRO después de Mauricio Macri se juntaron a almorzar en La Brigada de San Telmo, y allí comenzaron a delinear cuestiones electorales, un hecho que preocupa al PRO más allá de que puertas afuera se mantenga la línea discursiva de que “todavía es temprano para hablar de las elecciones y hay que concentrarse en la gestión”.En el transcurso de la semana, Vidal se juntó primero con el Presidente, y el martes al mediodía almorzó a solas con Emilio Monzó, para limar viejas asperezas entre ambos. En ese encuentro, desarrollado en el restaurante Elena del hotel Four Seasons, la Gobernadora y el legislador se pusieron al día sobre diversas cuestiones, ya que ambos regresaron esta semana de sus respectivos descansos.“No hubo definiciones nuevas, pero sí hablaron de política nacional y provincial, del estado general de la situación de la Provincia y del Fondo del Conurbano”, fueron los escasos detalles que se brindaron desde el entorno de la mandataria. También se señaló que la reunión había quedado pactada desde noviembre, y por cuestiones de agenda de ambos funcionarios no se había podido desarrollar antes.Vidal y Monzó acordaron volver a encontrarse la semana que viene, pero en esta ocasión el cónclave tendrá la participación de otros actores. La Gobernadora irá acompañada por el Jefe de Gabinete, Federico Salvai, y el ministro de Gobierno, Joaquín De la Torre. En tanto, por el lado de Monzó se sentarían en la mesa el viceministro del Interior, Sebastián García de Luca, y algún legislador de la mesa chica del espacio que conduce el titular de Diputados.Para Monzó la reunión también fue posterior a un encuentro con el presidente Macri, en el que la política fue la gran protagonista.No obstante, en la comida de este miércoles en La Brigada, donde la charla giró en torno a temas electorales, Monzó no estuvo. Puertas dentro, el hombre de Carlos Tejedor siempre dejó en claro que nunca dejaría de hacer política en la Provincia, pero es cada vez más evidente que la intención de Marcos Peña no es darle el protagonismo que el dirigente quiere y su espacio reclama.¿Cuál será el tema del próximo encuentro de Vidal y Monzó con sus círculos cercanos? Es una incógnita que incluso tienen los allegados a ambos dirigentes. Pero, por caso, en la Provincia todavía hay un ministerio (Producción) que espera por su titular tras la salida de De la Torre, y que ya tuvo un ofrecimiento concreto cuando la Gobernadora y el presidente de Diputados iniciaron la danza del acercamiento.