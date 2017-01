MAR DEL PLATA

Arroyo no pega una: la ciudad es una mugre y aumentó el contrato a la recolección de residuos

A pesar de los constantes reclamos por la falta de higiene pública en Mar del Plata, el intendente decidió incrementar el contrato que mantiene con la empresa. Pasó de 45 a 58 millones de pesos mensuales. Bronca de vecinos y la oposición.





“La empresa 9 de Julio cobra casi 60 millones por mes y la recolección de residuos es deficiente en los barrios de Gral. Pueyrredon. El intendente Arroyo aumentó el contrato de la recolección de residuos de 45 a más de 58 millones en un año”, advirtió el concejal del Frente para la Victoria, Marcos Gutierrez, a través de las redes sociales.En efecto, la resolución firmada por el intendente Carlos Arroyo aumenta considerablemente el servicio de recolección de residuos que el Municipio mantiene con la empresa.El monto ya había sido modificado en marzo de 2016 por un 14 por ciento, y desde julio a esta parte, volvió a ser incrementado en un 12 por ciento. La mencionada resolución, no obstante, fue firmada el pasado 30 de diciembre y recién salió a la luz este miércoles.Cabe destacar que, como publicó LaTecla.Info, la gestión del intendente de General Pueyrredón por Cambiemos, Carlos Arroyo, no encuentra cauce desde su asunción. Recientemente, sorprendió a propios y extraños al vetar tres ordenanzas en un solo día y que habían sido aprobadas por el Concejo Deliberante con acompañamiento del oficialismo.Por ello, los principales esfuerzos del ministro de Gobierno, Joaquín De la Torre deben estar, y estarán, apuntados a sólo este distrito. Palabras más, palabras menos, el pedido de María Eugenia Vidal a De la Torre fue: “Instalate en Mar del Plata”.Desde la provincia de Buenos Aires tienen la mirada puesta en lo que ocurre en la ciudad atlántica desde que asumió la nueva gestión. Es que el gobierno de Carlos Arroyo, hombre de la alianza Cambiemos, no logró hacer pie en ningún momento, y a mediados de junio se colmó la paciencia del Ejecutivo provincial.La situación financiera de la Comuna, la histórica huelga de los trabajadores municipales, los constantes pedidos de ayuda económica al ministerio que conduce Hernán Lacunza y los nombramientos de más de un centenar de funcionarios son algunos de los puntos donde María Eugenia Vidal fomenta su rechazo al intendente marplatense.