INTERNAS

Intendente peronista apura definiciones y asegura que "el PJ está en una encrucijada"

El jefe comunal de Laprida, Alfredo Fisher, aseguró que en el peronismo "tendríamos que haber definido nuestra interna ayer y aun no lo hicimos" y abogó para acelerar el tiempo de las resoluciones en busca de una figura que sintetice lo que el pueblo necesita y Cambiemos no se lo va a dar. “Muchos compañeros tratan de mostrarse y posicionarse pero no dejo de ver que son cuestiones de posicionamiento sectoriales y personales”, le dijo a La Tecla

Alfredo Fisher, intendente de Laprida, brindó definiciones sobre la actualidad del peronismo y pidió que se aceleren las definiciones.



"Estamos en una encrucijada. Tendríamos que haber definido nuestra interna ayer y aun no lo hicimos", le dijo a La Tecla.



“No hemos hecho una autocrítica y faltaría hacer eso para aceptar nuestros errores y sacarle lustre a estos 12 años que tuvieron mucho de valor”, sostuvo el alcalde del PJ.



En ese sentido, Fisher valoró la imagen de varios referentes peronistas, en especial la de Randazzo y Domínguez. "Como militante estamos esperanzados en alguna figura como Randazzo decidido a encabezar esta demanda de gran parte de la sociedad", consideró, al tiempo que agregó: "Pese a que lo criticaron a Julián Domínguez por sus últimos dichos, sigue en lo más alto de la estima de todos los compañeros".



El jefe comunal lapridense también se quejó por la incidencia que tienen los medios de comunicación en la puja política que su espacio tiene con Cambiemos: “Cada cosa que decimos nosotros, no llega como la decimos sino a conveniencia del modelo de poder”.



