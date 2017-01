ENTREVISTA EXCLUSIVA

Cristian Ritondo: "Tener la camiseta y la foto de Perón no te hace peronista"

El ministro de Seguridad de la Provincia no se calla nada y responde a todo. El futuro de Cambiemos de cara al año electoral, el debate interno sobre la ampliación del espacio, la invitación a los peronistas para sumarse, y el balance de su gestión al frente de la cartera. "Cambiemos se puede agrandar, pero no solo al peronismo", sostiene el funcionario.

Hizo un alto en el trajín del verano, que lo tiene de aquí para allá y concentrado en el Operativo Sol, y se prestó a una extensa charla con La Tecla. Cristian Ritondo, ministro de Seguridad de la Provincia, no dejó tema sin tocar: desde los desafíos de cara a un año clave para los gobiernos provincial y nacional, pasando por la convivencia con los intendentes, más la apertura de la alianza hacia el peronismo, hasta llegar a las estadísticas del delito.-¿Cómo evalúa el primer año de gestión del ministerio y cuáles son las metas del 2017?-Fue un año de grandes cambios y de profundas modificaciones al funcionamiento del ministerio. Priorizamos, por un lado, la formación, y por el otro, el equipamiento y también devolverle la confianza a la Policía. Devolverle la confianza a la Policía significa tener una Policía más transparente, con mejor relación con la comunidad. Eso significó modificar Asuntos Internos, sacarlo de la estructura policial, que esté comandado por civiles y que esté dentro del ministerio. Significó solicitarle las declaraciones juradas a cada uno de los funcionarios, crear dentro de Asuntos Internos una Comisión Especial de Evaluación Patrimonial; la declaración jurada de los policías, a diferencia del resto, va a Asuntos Internos y a la Escribanía General. Esto, más un Asuntos Internos activo, que hizo que separáramos en el primer año a 3.300 policías.-Hablemos de política. ¿Cómo ve el año electoral?-Es un año donde, en el voto, se va a consolidar el acompañamiento de la gente a Cambiemos. Nosotros tenemos que pensar en gestionar, y mucho más adelante, en lo que va a ser la elección. Sin dudas, hay, y uno lo nota, un acompañamiento a las políticas de gobierno de la gobernadora Vidal en toda la Provincia, y va a ser ratificada en las elecciones.-¿Importa o no el candidato?-Lógicamente, cuando mejor candidato, cuanto más conocido, cuanto mejor intención de voto tiene, siempre es más viable.-¿Y usted va a ser candidato?-No, yo estoy cómodo en el gabinete de María Eugenia Vidal; quiero seguir, soy un hombre del equipo. Si es por parte mía la decisión, voy a elegir seguir estando en el Ejecutivo con María Eugenia.-Se lo mencionó en algunas oportunidades como un posible candidato, incluso adiputado nacional…-La verdad que mi voluntad es no ser candidato; siempre entendiendo que soy parte de un equipo, y en un equipo uno tiene que ser lo suficientemente flexible. Yo me siento muy bien y muy cómodo trabajando en este gran equipo que es el gabinete de María Eugenia.-Se barajan también los nombres de Jorge Macri, Facundo Manes, Elisa Carrió; además, la chance de internas. Si puede evitarse la interna, ¿es mejor?-Si las internas son ordenadas, potencian; lo que no tienen que hacer es distraer es al gobierno. No podemos sacar la vista a la gestión del día a día. Mientras tenemos inundación, no podemos estar pensando en la interna; o tenemos los incendios en el sur, o las luchas que estamos dando contra las mafias. Me parece que tenemos que ir por un camino en el que ratifiquemos el rumbo que ha tomado la gente, con las mejores candidaturas, con quienes más se identifiquen con nuestro proceso de cambio, y eso hará que tengamos las mejores posibilidades. Yo estoy seguro de que la gente va a acompañar la boleta y el equipo que Vidal ponga para ser elegido.-A lo largo del último año se abrió una discusión, que todavía perdura dentro de Cambiemos, acerca de peronismo sí o no. ¿Qué opina?-La discusión es falsa; no importa la pertenencia, lo que importa es lo que vos creés del cambio. Yo estoy junto a Mauricio Macri y María Eugenia formando equipo desde fines de 2002; he trabajado con quienes venían en el radicalismo antes de la alianza de Cambiemos, como con Martín Ocampo (ministro de Seguridad de CABA). Tiene que ver con la idea de cambio, con la idea de país, de Provincia que tenés, no con esa pertenencia de donde venís. Para mí, el trabajo que estamos haciendo representa mucho más ideales del ascenso social que los que representaban cuando decían que a la Provincia la gobernaba el peronismo. Tener la camiseta y la foto de Perón no te convierte en peronista.-¿Quiere decir que Cambiemos es más peronista que el peronismo?-Cuando vos creés en el ascenso social y estás en las necesidades de la gente, es mucho más importante que los que no están. Hacer, ocuparse de las obras hidráulicas, de la infraestructura. ¿A cuántos gobernadores que se decían peronistas los vieron en la Villa Itatí, como la vieron a Vidal? ¿La Gobernadora tiene que tener el escudito peronista para entender la pobreza? La gente la quiere igual, porque entiende que se preocupa, que escucha las necesidades e intenta resolverlas; eso es mucho más importante que si vas con el camión y la marchita.-La discusión arranca por ampliar o no Cambiemos.-Se puede ampliar, pero no solamente hacia la dirigencia u hombres del peronismo, se puede ampliar hacia hombres y mujeres que vienen de otros lados. Graciela Ocaña es una dirigente muy buena; Stolbizer, lo mismo; dentro del Frente Renovador hay muchos hombres, peronistas o no, que también son muy valiosos. No es que solamente tienen que venir del peronismo, aunque el peronismo también tiene gente valiosa.-¿Usted está más cerca de la postura de Monzó o de la de Durán Barba?-No tengo una posición más cercana a uno que a otro, creo que entre los dos estoy en el medio. Yo fui uno de los que sufrió las mayores críticas del peronismo, en el año 2003, por haber acompañado a Mauricio Macri; y después, muchos peronistas que me criticaron hacían cola para ingresar en Cambiemos.