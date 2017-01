FOTOS EN LA PLAYA

Mike Amigorena y Lizy Tagliani: chapuzón y risas cómplices

Los actores de "Quiero vivir a tu lado" compartieron dun día de playa en Mar del Plata





Mike Amigorena y Lizy Tagliani, compañeros de Quiero vivir a tu lado, pasaron un día en la costa juntos. El actor fue invitado a la mesaza de hoy de Almorzando con Mirtha Legrand y la ex peluquera está en La Feliz haciendo temporada con su obra de teatro.En las imágenes se lo ve relajados y jocosos en el agua. Mike y Lizy crearon un excelente vínculo en el set de grabación y hoy se profesan una sincera amistad.Antes de que aparezcan las fotos de los actores , la periodista Pía Shaw había mandado al frente a Mike en el programa de Mirtha al decirle que "se hicieron muy amigos con Lizy, porque ayer los vi en la playa".Mike reconoció que pasó un tiempo con Lizy y le explicó a Mirtha que ella "hace de una especie de ladera mía en la zapatería. La fui a ver al teatro. Divina Lizy. No se la pueden perder.""Hay que estar ahí con esa gracia, hay que sostener eso porque es un espectáculo muy austero. No es una producción desmedida. Lo sostiene todo ella", se deshizo en halagos el actor."Y la gente se muere, se divierte mucho. En la playa no podés caminar con ella. Es genuina, es una persona que se ríe de ella, es una persona que se ríe de ella... Es un gran ejemplo", cerró Mike tirando más flores todavía para Lizy.