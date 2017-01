SAN NICOLAS

Passaglia logró esquivar la interpelación con el apoyo del Evita y el GEN

La oposición no logró la mayoría absoluta y el intendente no deberá dar explicaciones por las inundaciones en el distrito. Los vecinos presentes estallaron en insultos.





En la sesión de este miércoles, el Concejo Deliberante de San Nicolás trató el pedido de interpelación al intendente Ismael Passaglia, exigido por la oposición luego de las inundaciones que azotaron al partido e incluso provocaron una muerte. En definitiva, el interbloque Frente Peronista y la bancada massista, reclamaban respuestas por las falta de obras.Sin embargo, la iniciativa no contó con el apoyo del órgano legislativo y el hombre que saltó a Cambiemos a mediados de 2016 logró esquivar la interpelación.Según pudo saber La Tecla.Info, se produjo un llamado desde la propia gobernación bonaerense para que los ediles del GEN y Cambiemos no acompañen la medida, así manifestaron fuentes del HCD nicoleño. Cabe destacar que, antes de la votación, los ediles de la alianza oficialista habían asegurado que acompañarían el pedido de interpelación.Con ese panorama, la votación no logró la mayoría absoluta necesaria, ya que hubo nueve votos a favor, siete en contra y dos abstenciones.El hecho llamativo de la sesión fue que Passaglia logró que los concejales del GEN y del Movimiento Evita sean quienes boicoteen el pedido de interpelación. Así las cosas, el oficialismo, junto a los margaritos y los representantes del espacio de Emilio Persico, lograron que el intendente no se presente en el HCD y ante los inundados.El resultado de la votación, despertó la bronca de los vecinos de La Emilia que no escatimaron en insultos contra los ediles que expresaron su rechazo a la interpelación. Los damnificados por las inundaciones lograron ingresar al recinto al inicio de la sesión, "de manera pacífica", indicaron desde el Concejo Deliberante.