A LAS URNAS

Como bandera de campaña, Cambiemos impulsará la reforma para votar cada cuatro años

Así lo anticipó a LaTecla.Info uno de los posibles candidatos a encabezar las listas del oficialismo este año. El objetivo será eliminar las elecciones de medio término y votar cargos ejecutivos y legislativos cada cuatro años. Además, insistirán con la Boleta Unica Electrónica

"Mi bandera va ser una reforma política. Hay que dejar de votar cada dos años, hay que copiar el sistema uruguayo. Se renueva todo cada cuatro años y en el medio mostrar para qué te eligieron. Eso va a permitir que una obra que dura tres años, un gobernante se anime a hacerla”, reveló a LaTecla.Info el intendente de Vicente López, Jorge Macri, uno de los posibles candidatos a senador nacional por Cambiemos.“La gente está harta de votar cada dos años, siente que votó ayer. No quiere volver a votar. Hay que dejar de votar cada dos años. De esta manera lográs una mejor representación”, añadió el jefe comunal, quien aclaró que, además de estar reforma, se volverá a insistir con la implementación de la Boleta Única Electrónica.Cabe recordar que el uso de la BUE no contó con los votos suficientes en la Cámara de Senadores de la Nación y finalmente no se pondrá en uso en las elecciones de este año, tal como esperaba el Gobierno.“Los que se resisten son en general los que tienen el miedo al cambio y creen que con el statu quo van a seguir en el poder. La gente eligió un cambio con un sistema prehistórico”, resaltó Jorge Macri quien en las próximas semanas definirá si juega en las elecciones de medio término en la búsqueda de conseguir una banca en la Cámara alta nacional.Para ello, de acuerdo a lo que adelantó a este medio, su bandera será una nueva reforma política, que suspenda los comicios cada dos años y, en su lugar, se lleven adelante, todo junto, cada cuatro.De esta manera, de ponerse en marcha esta modificación al sistema electoral, se deberá definir en qué elección se voten mandatos por el término de seis años para así equiparar con la siguiente.El año pasado, en la provincia de Buenos Aires, se aprobaron dos importantes reformas políticas. Se trata del fin a las reelecciones indefinidas de intendentes, diputados, senadores y concejales; además de la inclusión de la paridad de género en las listas legislativas.