RECORRIDA

Macri volvió al Conurbano y se mostró con Vidal en Quilmes

Una vez más, el presidente Mauricio Macri aterrizó en el Gran Buenos Aires. Acompañado por la Gobernadora y el Intendente supervisaron las obras en los corredores viales de Camino General Belgrano. La principal estrategia de cara a las legislativas.

Tal como publicó LaTecla.Info, la estrategia electoral del presidente Mauricio Macri será intentar levantar su imagen en la provincia de Buenos Aires, en donde hará mayor hincapié a lo largo de este año con el foco puesto en las obras.Para lograrlo, aprovechará la alta imagen positiva de la gobernadora María Eugenia Vidal en territorio bonaerense e intentará mostrarse con ella la mayor cantidad de veces posible.En esta línea, este miércoles encabezaron juntos una actividad en el distrito de Quilmes, administrado por el intendente PRO, Martiniano Molina. Según informaron fuentes oficiales, fue una recorrida por corredores viales de Camino General Belgrano, para supervisar las tareas en el marco del Plan de Mejoras del Conurbano."Es una obra fundamental para la rehabilitación de una avenida de alto tránsito en Quilmes", resaltó al respecto el jefe comunal en las redes sociales, donde posteó una imagen de los tres referentes junto a trabajadores.Las estrategias del PRO para las elecciones de medio término estarán centradas en las principales caras del partido: Macri, Vidal y Larreta. Serán ellos quienes lleven las riendas de la campaña, acompañados por los actuales intendentes, y los responsables de envalentonar a los candidatos.Hasta el momento, los elegidos del partido amarillo para integrar las listas son Jorge Macri (intendente de Vicente López); Gladys González (ex diputada nacional y actual presidenta de ACUMAR); Facundo Manes (asesor ad honorem de Vidal y neurocirujano).La idea es clara. Si se gana la Provincia, se gana en el país. Eso, Macri lo tiene claro. No obstante, no goza de buena imagen en territorio bonaerense y por esta razón necesita de Vidal.Así lo dejó en claro en las últimas semanas, con sus reiteradas reuniones con la gobernadora, sus recorridas por el Conurbano y el encuentro a solas con intendentes PRO en Tres de Febrero.