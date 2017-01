MENSAJERÍA INSTANTÁNEA

Whatsapp ya permite enviar mensajes sin conexión

La app de mensajería presentó su nueva actualización; ahora permite dejar mensajes "en espera", enviar hasta 30 fotos y videos y gestionar mejor el uso de datos

WhatsApp presentó su última actualización (2.17.1) cuya novedad más relevante es que los usuarios podrán pulsar el botón de enviar mensaje cuando no tengan Internet.Esta función hasta ahora estaba presente en las versiones de Android y Windows Phone, no así en iOS. Hasta ahora, cuando no había conexión, poder escribir un mensaje aunque fuera offline no era posible. La actualización permitirá enviar el mensaje y que éste quede en espera hasta que se reestablezca la conexión.La otra novedad importante es que ofrece la posibilidad de enviar hasta 30 archivos multimedia (fotos, videos, audios) al mismo tiempo. Bastará con ir marcando los archivos deseados y cuando se llegue al límite, ya no se podrá continuar.Finalmente, la tercera novedad de relevancia es que la app de mensajería tendrá una pantalla rediseñada para el uso de datos y el almacenamiento, que le permitirá a los usuarios "administrar el espacio" en su dispositivo de una mejor manera. En este sentido, podrán borrar algunos tipos de mensajes, fotos o videos de chats en específico para tener más espacio en su dispositivo. Para esta opción, las personas deberán dirigirse a Configuración, y luego a Uso de Datos y Almacenamiento.Esta actualización comenzó a aparecer desde ayer en la tienda de iOS App Store, y se prevé que pronto esté disponible para el sistema operativo Android.