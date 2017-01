INVESTIGACION

Estafas en Salud: cayó la última funcionaria sciolista prófuga

Viviana Caleghi, ex funcionaria de la Subsecretaría de Adicciones del ministerio de Salud bonaerense, que es investigada junto a otros funcionarios por estafas.

La ex funcionaria de la Subsecretaría de Adicciones, Viviana Caleghi, fue detenida en las últimas horas del martes cuando se refugiaba en la casa de su hermana, en el distrito de Olavarría. Caleghi es una de las patas del grupo investigado por estafas en la compra para insumos del ministerio de Salud bonaerense.Desde mediados de 2016 se encontraba prófuga de la Justicia en el marco de la causa en la que se investiga una presunta asociación delictiva. En particular, está acusada en la causa que investiga las estafas en la compra de insumos realizadas entre 2012 y 2013.Estas maniobras, estarían vinculadas con la llamada mafia de los medicamentos y con el robo de oncológicos en el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). Durante la mañana de este miércoles Caleghi será indagada en la DDI de La Plata.Cabe destacar que, poco más de un mes atrás, también cayó Carlos Sanguinetti, ex subsecretario de Atención de las Adicciones de la provincia de Buenos Aires, y Caleghi era la última prófuga.Conforme a los trascendidos, la causa que investiga el fiscal Jorge Paolini, ya estaría en condiciones de ser elevada a juicio, ya que la fiscalía contaría con todas las pruebas fehacientes para comprobar el armado de expedientes a favor de ciertas empresas.Además de los ya detenidos, el empresario farmacéutico Leandro Paci, el ex empleado de la Subsecretaría de Adicciones del Ministerio de Salud, Hernán Jorge Azzarri, y los imputados, Víctor Shama (dueño de una imprenta), y la exdirectora general de Administración del organismo público, Beatriz Priolo, se encuentra prófuga otra ex funcionaria.