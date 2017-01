SILLA VACíA

El Gobierno no tiene apuro por nombrar la vacante en la Suprema Corte de Justicia bonaerense

En una semana termina la feria judicial, y la vuelta a la actividad en los tribunales llega con un par de interrogantes en derredor de la Corte. El primero es saber quién ocupará el cargo que dejó Juan Carlos Hitters, y el segundo es si efectivamente se produce otra renuncia, como especulan en algunos despachos del Gobierno. Desde el Ejecutivo aseveran que “todavía no hay nadie en carpeta”, aunque circulan nombres; e insisten en que el pliego recién se mandaría en marzo, o incluso más tarde.

Después de la renuncia de Juan Carlos Hitters al máximo tribunal bonaerense el 31 de octubre, desde el gobierno de María Eugenia Vidal se anunció que el reemplazo recién se conocería bien entrado 2017. En la vuelta del trabajo a pleno de los tribunales, desde el 1 de febrero, será un tema de comentario cotidiano. No obstante, el pliego no llegaría al Senado hasta después de iniciado el período ordinario de sesiones, el 1 de marzo. Más aún, quizá no se mande hasta producida otra vacante.Consultado por La Tecla, un funcionario provincial de alto rango aseguró que “no hay apuro” para el nombramiento, y sostuvo que “todavía no hay nadie en carpeta” para ocupar el cargo de Hitters. Es que en el PRO dan como prácticamente un hecho que se produciría una nueva vacante en muy poco tiempo, debido a otra renuncia en ciernes; y que si eso sucede le permitirá al oficialismo negociar mejor con la oposición: ceder una silla y quedarse con otra.Tanto en el Frente Renovador como en el peronismo se regodean con impulsar un juez de la Suprema Corte. Y sin ninguno de estos sectores al oficialismo le será difícil instalar una figura afín. En cambio, si hay dos lugares quien acompañe al candidato del Gobierno tendrá la chance de elegir quién ocupará la otra silla vacía.En el alto Tribunal se espera con ansiedad la nueva designación pero, como se dijo, María Eugenia Vidal no parece tener apuro. Contrasta esta pasividad del Ejecutivo con ciertas versiones instaladas en las últimas semanas sobre algunos nombres que podría proponer el Gobierno.Si bien desde el Ejecutivo esconden casi todas las piezas en torno a este tema, de a poco algunas cosas se aclaran. Por caso, una fuente oficial fue tajante al ser consultada por el ex ministro de Justcia bonaerense Carlos Mahiques. “No hay ninguna chance”, fue la respuesta determinante del funcionario, quien sin decirlo dejó en claro que los términos de salida de Mahiques del ministerio no fueron en la cordialidad con que se pretendió maquillar la salida.Se dice que Vidal preferiría poner una mujer en el máximo tribunal como para equiparar un poco la cuestión de género (hay una sola mujer sobre siete miembros). Fue, además un reclamo del Frente Renovador, en su cruzada por llevar “igualdad de género” a todos los ámbitos. De ese modo, se echó a rodar el nombre de una ex legisladora peronista, cuestión que también fue descartada desde un despacho de calle 6. Quien no tendría por ahora la negativa tajante es María Fernanda Nuevo, camarista de San Isidro y esposa del intendente de ese distrito, Gustavo Posse.Quien se entusiasma con la silla dejada por Hitters es Marcelo López Mesa, nombrado hace apenas unos meses como Asesor General de Gobierno. Su nombre no se confirma, pero tampoco se descarta. Como publicó La Teca el año pasado, Joaquín Granillo Fernández, miembro del Consejo de la Magistratura y asesor del ministro Ferrari, sondea el terreno para allanarle el camino a López Mesa a la Corte, incluso desde antes de que éste llegara a la Asesoría.Otro de los nombres que aparece en el horizonte es el de Agustín Hankovits, presidente de la Cámara Segunda en lo Civil y Comercial de La Plata, y hombre cercano al ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, además de ser bien visto por la Curia platense, un dato no menor en los tiempos que corren.Más allá de las especulaciones, la Feria Judicial terminará con los mismos interrogantes conque comenzó en torno de la Corte, y nada hace prever que la resolución llegará apresuradamente, sino más bien con mucha mesura por parte del Gobierno.