REPUDIO

La movilidad del 24 de marzo y el 2 de abril generó rechazo en la Comisión Provincial por la Memoria

La firma del decreto nacional 52/2017 donde se permite mover los días no laborables del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia, y del 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, definidas como feriados inamovibles por leyes votadas por mayorías parlamentarias alzó la guardia del organismo que vela por controlar las políticas que en materia de DD.HH lleva adelante el gobierno.

El decreto 52/2017 que establece que el 24 de marzo y el 2 de abril pueden moverse se ganó el repudió generalizado de la Comisión Provincial por la Memoria."No son días de descanso, son hitos que se marcaron en el calendario por sus significados. Son inamovibles como feriados porque son referencias emblemáticas en la cronología de nuestra historia: no pueden pasarse a otro día", señalaron desde el organismo en un comunicado.En ese sentido, consideraron que "cambiarles el carácter es quitarles jerarquía y valor como emblemas de aquello que no queremos que ocurra nunca más y en ese sentido, es banalizar la memoria"."Por ello exigimos al gobierno nacional que vuelva atrás con esta decisión porque no podemos retroceder ni un paso en el camino de la Verdad, la Justicia y la Memoria", sentenciaron."La gestión del pasado por parte del estado no es una cuestión menor, da cuenta de los profundos sentidos que se le asignan a los hechos históricos de cara al presente y al porvenir. Los nombres de los espacios públicos y los feriados nacionales, marcan lo que se decide como recordable colectivamente en el marco de la edificación de la comunidad nacional y también del proyecto de sociedad imaginada", puntualizaron desde la omisión Provincial por la Memoria.