RENUNCIA

Movimientos en Provincia: alfil de Elustondo en Investigaciones Científicas pegó el portazo

No sólo el CONICET es noticia, hoy se conoció la renuncia de Armando De Giusti, extitular de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires. Aun no se conocen los motivos del alejamiento pero fuentes oficiales aseguran que fue en buenos términos.

Según trascendidos, el Decano de la Facultad de Informática de la UNLP y desde hace unos días extitular de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires,. Armando De Giusti renunció días atrás.Alfil del radical Jorge Elustondo y ferviente defensor del voto electrónico, por el momento, no existe una versión personal que de cuenta de los motivos de su alejamiento aunque, según fuentes oficiales, el mismo fue en buenos términos.De Giusti estaba designado en el puesto desde febrero del año pasado y debía cumplir funciones hasta el año 2020. Si bien ya no será la cara visible de la Comisión, seguirá realizando aportes intelectuales en esa órbita.Si bien aun no se conoce a su reemplazante, versiones indican que la misma podría salir del actual directorio del organismo.El mismo está conformado por el Ing. Luis Traversa, director del Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT); Guillermo Tamarit, Rector de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires (UNNOBA); Carlos Rossi, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) y Guillermo Capriste, ex rector de la Universidad Nacional del Sur (UNS).