Carrió ratificó la denuncia contra Arribas y la fiscalía lo imputó

La diputada nacional ratificó la denuncia contra el titular de la AFI. "Lo hablé ayer con Macri, él cree que Arribas es inocente y yo quiero que lo determine la Justicia", afirmó.

La diputada nacional Elisa Carrió, aliada del Gobierno nacional, ratificó hoy en la Justicia federal su denuncia penal contra el jefe de la AFI, Gustavo Arribas, por el caso Odebrecht y expresó su deseo de que el funcionario "sea inocente". "Lo hablé ayer con Macri (...) él cree que (Arribas) es inocente y yo quiero que lo determine la Justicia", sostuvo la dirigente de la Coalición Cívica al hablar con los periodistas en los tribunales federales de Comodoro Py.Carrió aseguró que no confía "para nada en (el juez federal Rodolfo) Canicoba Corral", sobre quién recayó la denuncia de la diputada, pero reconoció que sí confía en el fiscal interviniente, Federico Delgado. "He ratificado la denuncia. La política de Cambiemos es muy clara: si hay una información que puede constituir un delito es un deber de todos ponerlo en conocimiento de la Justicia", expresó.Sobre Arribas, Carrió dijo que "ojalá que sea inocente" y explicó: "No vengo a denunciarlo porque quiero ir contra él, sino que quiero que en este país por primera vez no se juzgue a los funcionarios después de que caen del poder".Carrió recordó que impugnó el nombramiento de Arribas al frente de la AFI "por falta de antecedentes" en cuestiones de inteligencia y refrescó que a esa designación "no la votamos en el Senado". Además, cuestionó a la 'número dos' de la AFI, Silvia Majdalani, "por tener estrechísimas relaciones de todo tipo con el ex jefe que era (Francisco) Larcher", el ex subjefe de los espías durante los gobiernos kirchneristas. "Me parece una vergüenza y lo voy a seguir diciendo: Majdalani hace espionaje contra una persona central del Gobierno como soy yo", proclamó.