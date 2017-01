CAUSA DE LOS SOBRES

Tras la muerte del ex comisario, ordenan liberar a todos los policías detenidos

La Sala de feria del Tribunal de Casación Penal bonaerense resolvió la liberación de los ocho excomisarios involucrados en la causa de los sobres con dinero hallados en la sede de la Departamental de La Plata el 1º de abril del año pasado. La semana pasada uno de ellos fue hallado sin vida en su celda.

El habeas corpus para solicitar la liberación había sido presentado por el abogado Daniel Mazzochini, defensor de Raúl Frare, Julio Sáenz y Sebastián Velázquez (extitulares de las comisarías 12°, 6° y 2°, respectivamente) y Federico Jurado, quien falleció en el penal la semana pasada.No obstante, la medida se hizo extensiva a todos los involucrados por lo que también quedarán en libertad en las próximas horas el ex jefe de la Departamental La Plata, Darío Camerini; su ex secretario Walter Skramowskyj, el ex jefe de Operaciones Ariel Huck y el ex segundo jefe de la departamental Rodolfo Carballo, y el ex titular de Sebastián Cuenca, ex titular de la 3° de Los Hornos.Todos ellos, que esperarán el juicio en libertad, están procesados por "asociación ilícita en concurso real con concusión (cuando un funcionario público en uso de su cargo pide una contribución) e ideal con recepción de dádivas", por presuntamente pedir coimas a comerciantes durante 2015 y principios de 2016.Los sobres con el dinero habían sido encontrados durante una inspección sorpresa realizada por auditores de Asuntos Internos, el 1º de abril de 2016, en el marco de una investigación que había iniciado en febrero el fiscal Marcelo Martini por una denuncia anónima, que informaba sobre un movimiento de sobres con dinero en la sede policial, situada en la calle 12 entre 60 y 61.“Esa causa comienza con una investigación de asuntos internos, por una denuncia anónima en febrero. En principios del mes de abril acude asuntos internos y encuentra el hecho”, recordó Ritondo.En la misma línea, manifestó que al día de la fecha, “asuntos internos sigue con el tema, colaborando con la Justicia y viendo si hay más afectados”.Una de las sospechas de los investigadores apuntó a que ese dinero podría ser producto de coimas exigidas por personal policial hacia distintos comerciantes, para brindarles un supuesto servicio de seguridad o, incluso a personas detenidas, para no iniciarles una causa y dejarlas en libertad.Cabe destacar que el jueves pasado fue hallado sin vida el comisario Federico Jurado. En conversación con La Tecla.Info, el ministro de Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo, confirmó que un problema de salud habría sido el desencadenante del fallecimiento.“El primer dato que tengo es que no había nada irregular, pero vamos a esperar los resultados de la autopsia, cómo acontecieron los hechos”, señaló Ritondo en exclusivo a La Tecla.Info.El efectivo fue encontrado en su celda del penal, la cual compartía con dos de los efectivos también investigados, y según reveló su abogado en declaraciones radiales, la causa del deceso fue un paro cardiorespiratorio.Jurado se encontraba detenido tras haber sido acusado por corrupción luego de la aparición de 36 sobres con 153.700 pesos en un despacho de la Jefatura Departamental platense.