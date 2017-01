GENERAL RODRIGUEZ

Municipio PRO clausura radio y el kirchnerismo recordó a Cabezas

El gobierno de General Rodríguez, comandado por Darío Kubar, cerró una emisora vecinal y tanto los ediles de la oposición como los vecinos saltaron de bronca. Denuncian violación a la libertad de expresión.

“El bloque de concejales FPV-PJ quiere manifestar su más enérgico repudio y rechazo a la decisión del Gobierno de Kubar de clausurar FM El Vecinal”, publicaron los ediles de General Rodríguez en las redes sociales.En esta línea, denunciaron que “esto claramente es una medida que atenta contra la libertad de expresión y la libertad de opinión”.Este miércoles, cuando se cumplen 20 años del asesinato del periodista José Luis Cabezas, “pensábamos que en nuestro bendito país no iban a ocurrir cosas como esta que tengan que ver con coartar la libertad de expresión y cercenar las voces de los que pensamos distinto”, añadieron.Según argumentó el Municipio, la radio vecinal fue clausurada por no contar con el final de obra. No obstante, tanto desde la oposición como los vecinos y oyentes del medio advirtieron que se trata de una maniobra tendiente a callar las voces.