¡ZARPADA!

La sensual modelo que confesó sus fantasías con Joaquín Furriel

Una famosa habló sin pelos en la lengua en un programa de radio y reveló, también, que estaría con Pamela David.

Fiel a su estilo polémico y sensual, Magalí Mora confesó sus fantasías sexuales y allí aparece la figura del actor Joaquín Furriel y de la conductora Pamela David. La morocha se sometió a una entrevista hot y dejó libertad para la imaginación."Tengo fantasías sexuales con Joaquín Furriel y si fuese hombre me gustaría Pamela David. Tener sexo mano a mano, clásica", lanzó en el programa de Ulises Jaitt.Luego se refirió a sus preferencias sexuales: "Con mi pareja valen los juguetes sexuales. El tamaño no importa, hay que saber usarla. Me gusta la palabra chancha. El sexo oral es muy importante"."Tuve sexo en la playa, me gustaría hacerlo en un ascensor", reveló Magalí en el programa de Jaitt.Mirá las fotos más sensuales de Magalí Mora que comparte en su cuenta de Instagram: