ELECCIONES

El peronismo aprovecha la baja imagen y apunta los dardos contra Macri

Jefes comunales alineados al justicialismo bonaerense salieron a cuestionar al Presidente por la falta de obras en sus distritos y hablan de “discriminación política”. Descargaron contra el mandatario, cuya imagen en la Provincia continúa en caída.

“Vemos con preocupación la decisión del Presidente Macri de establecer vínculos sólo con intendentes de su propio espacio”, disparó el intendente de Hurligham, Juan Zabaleta, quien se hizo eco del encuentro entre el mandatario y los jefes comunales del PRO que tuvo lugar en Tres de Febrero la semana pasada.“En nuestros municipios tenemos las mismas necesidades pero no los mismos privilegios”, añadió el mandamás peronista, quien encendió una ola de críticas de sus correligionarios hacia la figura de Mauricio Macri.En esta línea, el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, apuntó sus dardos a la Rosada y aseguró que durante todo 2016 no se puso “un solo ladrillo” en su municipio.“Nosotros trabajamos para que la gobernadora tenga el presupuesto para manejar la provincia, pero con el mismo énfasis planteamos que esos recursos tienen que estar destinados a las prioridades que tiene la provincia, que son seguridad y obra pública. Vamos a ser custodios de ese objetivo. Eso significa también llegar a los 135 municipios y, en el caso de San Martín, que la ruta 8 se pueda poner en marcha y no solamente se esté trabajando en los municipios alineados con el oficialismo”, señaló en diálogo con Página 12.La idea de exponer la discriminación política es una de las estrategias del peronismo para conseguir apoyos camino a las urnas. Las elecciones de medio término significan para el peronismo la oportunidad perfecta para retomar las riendas y regresar al poder en 2019.Los Esmeralda tratan de convencer a Florencio Randazzo para que sea la cabeza de la lista nacional, pero la indefinición del ex ministro de Interior parece que les ha colmado la paciencia. Randazzo, recluido en Valeria del Mar, todavía no ha dado ningún indicio concreto acerca de si jugará o no en las legislativas.Esta falta de definición ha llevado a que el grupo de intendentes que más perseguía esa posibilidad hoy comience a analizar otra salida y posicionar a uno de ellos como el posible candidato.