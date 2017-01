ARMADOS 2017

El Frente Renovador y el GEN más cerca de consolidar la alianza electoral

Según pudo saber La Tecla.Info, los espacios habrían llegado a un principio de acuerdo por el armado de las listas en la provincia de Buenos Aires. El acuerdo legislativo, a punto de transformarse en la estrategia para los comicios de medio término.

Si bien desde ambos espacios se manejan con cautela, puertas adentro las negociaciones avanzan a diario. Es que, tanto el Frente Renovador como el GEN, no quieren dejar nada librado al azar y apuestan a consolidar lo más prontamente posible la estrategia electoral en conjunto.Para ello, luego de varias charlas, los sectores que conducen los diputados Sergio Massa y Margarita Stolbizer llegaron a un principio de acuerdo en la provincia de Buenos Aires. En definitiva, según pudo saber La Tecla.Info, el GEN se haría con el 30 por ciento de las nóminas de las listas.Desde la legislatura bonaerense confiaron en que las condiciones no sufran modificación en la continuidad de las negociaciones y finalmente la alianza quede establecida con la consolidación de dicho reparto de puestos.Sin embargo, mientras el massismo y el GEN cierran filas puertas adentro y cada vez están más cerca de cerrar la unión, por fuera los representantes de los espacios señalan que hasta el momento no han definido nada. “Hasta el momento la relación es más que buena, seguiremos viendo”, confió una diputada massista a La Tecla.infoInclusive, desde una de las intendencias del Frente Renovador, Facundo López (Necochea) sostuvo a La Tecla que: “nuestro acuerdo con el GEN lo vamos a definir a fines de marzo en un plenario propio”. Similar medida tomará el GEN, que llevará a cabo su plenario en los primeros días de abril.Más allá que queda mucho camino por andar, todo indica que la alianza legislativa entre Massa y Stolbizer se definirá públicamente cerca de abril.Dentro de ese contexto, aseguraron que el manejo de los nombres a ocupar las futuras listas contenerá a todos, “incluso a la gente de Victoria Donda que también está trabajando con nosotros”, le había dicho una alta fuente massista a La Tecla.En ese sentido, algunos de los nombres que se estarían barajando para integrar, tentativamente, las listas en la Provincia, serían: el ex diputado provincial, Juan Carlos Juarez (GEN), Jorge D´Onofrio y Sebastian Galmarini (FR) por la Primera Sección, el actual senador Marcelo “Oso” Díaz (GEN) y Carlos Acuña (FR) por la Tercera, el ahora intendente de General Pinto, Alexis Guerrera (FR) por la Cuarta (el actual senador por Trenque Lauquen, Hernán Albisu, ocuparía un cargo en algún organismo de control) y Virginia Linares (GEN) por la Sexta.La continuidad de las negociaciones definirá los puestos que cada uno ocupará. Lo cierto es que, el massismo y el GEN se encuentran más cerca de dar el paso de una alianza legislativa a tener una estrategia electoral en conjunto.