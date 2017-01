REDES SOCIALES

More Rial cachonda: la foto en la cama junto a su novio

Definitivamente, More Rial creció y su corazón tiene dueño. La hija del conductor de Intrusos compartió una serie de imágenes apasionadas con Pipi, su novio.

Más que besarlo, más que acostarnos juntos, más que ninguna otra cosa, él me daba la mano y eso era amor... Te amo con todo mi corazón💕 Una foto publicada por ♡More Rial♡ (@moreerial) el 19 de Ene de 2017 a la(s) 11:10 PST

Te volvería a elegir mil vidas más... ♡ Una foto publicada por ♡More Rial♡ (@moreerial) el 22 de Ene de 2017 a la(s) 2:32 PST

A partir de su by pass gástrico, Morena Rial comenzó a recibir más atención mediática y se convirtió en una figura muy popular y querida en las redes sociales.La hija del conductor de Intrusos cambió radicalmente su estilo de vida y está bajo tratamiento para acabar con la obesidad que la agobió durante años.Pero ese no fue el único cambio. Su vida sentimental también cambió cuando conoció a Martín Casar, a quien cariñosamente le dice "Pipi".En el fin de semana, More se mostró muy apasiodana con su novio y compartió algunas imágenes que, seguramente, pondrán celoso a Jorge Rial. "Más que besarlo, más que acostarnos juntos, más que ninguna otra cosa, él me daba la mano y eso era amor... Te amo con todo mi corazón", escribió en una de las postales.¡Mirá las fotos!