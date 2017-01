IMPACTANTE ESTADO

Chano con aspecto desmejorado en una entrevista en TV

El ex lider de Tan Biónica mantuvo un mano a mano con Gerardo Rozín en el programa "Morfi, todos a la mesa". Habló de todo.

Santiago Chano Moreno Charpentier reapareció en los medios tras haber sido internado por voluntad propia en Punta del Este y habló de su salud, su lucha contra las drogas y su difícil presente.Invitado a Morfi, todos a la mesa, el polémico cantante y ex líder de Tan Biónica expresó ante Gerardo Rozín sus ganas de salir adelante aunque reconoció que por momentos está limpio y por otros momentos no."Yo quiero estar limpio y por momentos no. Tengo un psiquiatra al que a veces le hago caso y a veces no. Es un tipo que me ayuda, encontré a una persona que sabe hacerme parar de consumir y por momentos paro pero por momentos no quiero hacerle caso", expresó el nene rebelde del pop argentino.Y siguió: "Es muy solitaria la vida de la falopa, y es una basura. Yo no le haría daño a nadie, sólo a mí mismo. No necesito alcohol pero me gusta la noche, la joda: no me gusta dormirme porque soy infantil por eso me duermo en el sofá viendo Netflix"."Hace días que estoy con suero en las clínicas. La última vez fue una internación voluntaria, pero igual me mandaron suero", explicó por su parte el íntérprete en referencia a su paso por la clínica Cantegrill, en Punta del Este.En una charla íntima, a corazón abierto, Chano también habló de su destino, del arte, y de su salida de Tan Biónica, el grupo que lo hizo famoso."A veces me toca esperar, y a veces hay días que tengo que salir a buscar. A veces soy protagonista de mi destino, y otras que soy espectador", reconoció a la vez que reveló que su sueño es juntarse unos mangos para irse a vivir al lado de la playa.