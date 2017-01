TENSION EN PUERTA

Intendentes opositores alzan la guardia por el acuerdo paritario del 18% exigido desde Provincia

Tras conocerse la noticia de que el Ejecutivo provincial presiona a los jefes comunales para que cierren un aumento salarial que no supere el 18%, distintos alcaldes peronistas hablaron con La Tecla y aseguraron que va a ser “muy difícil” llegar a ese consenso con los gremios municipales.

El gobierno bonaerense pone al 18% como techo y para los intendentes peronistas ese parece ser el piso. Al menos, esa es la conclusión que desata la primera de las presiones que en el 2017, el Ejecutivo provincial busca imponerle a los intendentes.La Tecla dialogó con un grupo de intendentes peronistas quienes manifestaron que será difícil llegar a ese acuerdo con los sindicatos y ponen reparos hacia la ayuda económica que el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, dejaría de enviar si ese número no se instala en el bolsillo de los municipales.“Uno puede tener la sugerencia, pero de ahí a que eso tenga injerencia no parece que sea propicio ni apropiado, no todos los distritos tienen los mismos recursos y eso es algo que define cada intendente con los trabajadores”, señaló el intendente de Alberti por el FpV, Germán Lago.En ese sentido, el dominguista no ve porqué razón Provincia no debería ayudar a los intendentes ya que “si los municipios hacen bien las cosas y llegado al momento necesitan, sería injusto que no la tengan ya que el primer escalón de apoyo es el gobierno bonaerense”.En ese sentido, Lago resaltó que los alcaldes oficialistas van a ser los que busquen cerrar ese número, pero lo definió como “difícil” debido a que “ya hay intendentes de Cambiemos que barajan paritarias del 25%”.En la misma tesitura que la de Lago, se mostró el intendente de Roque Pérez, Juan Carlos Gasparini. “Vamos a tratar de seguir los lineamientos de la Gobernadora pero se nos va a hacer muy difícil, la inflación esta muy por encima del 18%”.Como ejemplo, Gasparini remarcó que “el gobierno va a ceder a ese 18%, yo no veo de donde sacan ese 18% cuando todos los días aumentan las cosas”.Por el lado del Frente Renovador, el alcalde de Chascomús, Javier Gastón, se mostró más prudente. Uno de los intendentes bonaerenses que aun no tiene aprobada la Fiscal Impositiva y el Presupuesto local, sembró incertidumbre: “No sé cómo vamos a cerrar, en el marco de la mesa salarial, no sé con qué requerimientos van a venir los tres sindicatos municipales”.No obstante, Gastón abrió el paraguas: “Hay que ver con que pretensiones vienen, la relación con la Provincia ha sido buena a lo largo de todo el año y esperemos que Vidal sepa entender las particularidades locales si llegamos a necesitar ayuda ya que el Frente Renovador acompañó al gobierno nacional y provincial a lo largo de todo el año”.Por último, el jefe comunal de General Alvarado por el FR, Germán Di Cesare, manifestó: “Está bueno que el 18% funcione a modo de marco regulatorio pero cada municipio tiene su cuestión particular, uno puede intentar llegar a ese numero pero hay realidades”.“Ese 18% esta sujeto a un índice correctivo, en definitiva es una base”, agregó. Por último, sobre un factible número tentativo, Di Cesare acotó: “25% es un numero que puede andar en la lógica, la base es el 18% pero es muy difícil que de un año a otro se baje tanto la inflación”.