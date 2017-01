EL RIO SUENA

Intendente peronista se desmarca de CFK y Scioli: “No son mis referentes”

En el marco de los rumores de pases al oficialismo, el jefe comunal de Bolívar, Eduardo "Bali" Bucca, lanzó un fuerte mensaje de cara a las elecciones.

El intendente de Bolívar, Eduardo "Bali" Bucca, se despegó de las dos figuras más importantes del PJ: la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y el ex candidato a presidente Daniel Scioli. En declaraciones radiales, el jefe comunal afirmó sobre CFK: “La respeto muchísimo y entiendo que para la historia del peronismo va a ser muy importante. Pero no es mi referente en este momento”. Del mismo modo, el mandatario comunal dijo sobre el ex gobernador de la Provincia, Daniel Scioli: “No es mi referente para nada ni de nuestro espacio”.Las declaraciones se dan en el marco de rumores sobre un posible pase al oficialismo de la mano de Manuel Mosca, presidente de la Cámara de Diputados, con quien lo une una larga amistad. Según trascendió, Bucca tendría acordado su desembarco en Cambiemos para antes de las PASO de este año.El jefe comunal bolivarense es una de las caras del Grupo Esmeralda, cuya estrategia de cara a las elecciones parece ser no atacar a la gobernadora y pegarle únicamente a Macri.En este sentido, el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, otro Esmeralda, le reclamó ayer al Presidente a través de Twitter por “establecer vínculos sólo con intendentes de su propio espacio", y enseguida, el jefe comunal salió a aclarar para quien no iba el reclamo: "Sólo pudimos garantizar un Fondo de Infraestructura para los municipios, debido a los acuerdos con la gobernadora Vidal”.De cara a las elecciones de medio término, y ante la falta de iniciativa de Florencio Randazzo, su padrino político, los intendentes, que se posicionan como la “renovación” del peronismo, ya piensan un escenario alejado de las figuras tradicionales. En ese contexto, ¿seguirán siendo oposición?