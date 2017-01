"YO, CRISTINA, PELOTUDO"

Tras la difusión de la escucha con Parrilli, diputado quebró una lanza por CFK

El legislador bonaerense, Cesar Luis Valicenti, despotricó contra la difusión del audio en el que la expresidenta habla con Oscar Parrilli. "Les preocupa la investidura cuando ella dice pelotudo, cuando ellos la insultan no interesa demasiado. Que miedo le tienen", señaló

Las repercusiones por la escucha telefónica donde CFK habla con Oscar Parrilli llegaron hasta la política bonaerense y fue un diputado provincial del FPV quien salió en defensa de la ex Jefa de Estado.Se trata de Cesar Luis Valicenti que -vía Twitter- devolvió gentilezas. "Dice Luis Majul que Magnetto no le dice pelotudo cuando lo ordena. Habría que avisarle a Luis que medio país no se lo dice pero lo piensa", señaló el legislador.Además, Valicenti dejó entrever que existe mucha "hipocresía" ya que "los que durante 8 años la insultaron de mil formas hoy creen que no corresponde por la investidura que diga pelotudo"."Les preocupa la investidura cuando ella dice pelotudo, cuando ellos la insultan no interesa demasiado. Que miedo le tienen", finalizó.