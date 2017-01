VIDA INTIMA

Ottavis confesó haber sido abusado de chico y habló sobre su etapa cocainómana

Una serie de fuertes confesiones fue el motivo por el cual el diputado bonaerense de La Cámpora, José Ottavis, fue noticia. En una entrevista con Playboy, el legislador provincial confesó haber sido abusado, junto a un hermano suyo, de chico.Según la revista, el abuso sobre Ottavis se llevó a acabo cuando tenía cerca de cuatro años aunque el diputado declaró no tener claro ni quién lo hizo, ni cómo."Toda mi vida se repitió esa sensación de muerte, de tristeza, de angustia, de 'por qué me hacés esto'. Por distintas cosas. Acá fue un abuso, después fue vicio, después peleas, abandonos, violencia. Esa sensación de desesperación tiene un ruido, un gusto, es una sensación que me viene antes de dormir. Hasta los 16 años, mi papá dormía conmigo. Si no, no me dormía", confesó.Y agregó: “Yo solamente me podía dormir en contacto con alguien. Es un tema que hasta hoy me persigue. Me dormí con mi viejo durante mucho tiempo y después, bueno, las mujeres”.Además, Ottavis contó que “durante 10 años tomé un litro y medio de whisky por día, para ver si podía ir generando el sueño. Empezaba a la mañana, entonces, a las 10 de la noche, tenía que caerme. Lo que yo no podía era ejercer la acostada”.Y elegía no tomar la pastilla para dormir. Entonces, con el whisky, yo, durante un día entero, capaz al final, me dormía. Los 10 años de gobierno. Desde 2003″.En ese sentido, el camporista resaltó que comenzó a consumir cocaína porque consideró que podía ser “una solución a sus problemas" y consideró que en el ámbito de la política, “muchos se drogan, pero pocos lo dicen”."A Máximo nunca lo vi drogarse. De La Cámpora nunca vi drogarse a nadie. Me imagino que se drogarán, o capaz yo soy el único.¿Viste que está La Cámpora gay, La Cámpora tal? Bueno, yo soy La Cámpora Recuperación", finalizó Ottavis.