SAN MARTIN

Una obra, dos créditos y la historia sin fin

Desde 2013, el intendente Gabriel Katopodis insiste con la construcción del Paso Bajo Nivel en Villa Ballester. Para ello ya solicitó dos préstamos, que ascienden a 350 millones de pesos. Una historia de nunca acabar en el distrito del Conurbano.

En el libro La historia sin fin, que más tarde dio vida a la película, no existía, como bien describe su título, un final. La narración continuaba por la eternidad. En General San Martín se vive una situación similar, con la diferencia de que, se espera, en algún momento llegue el epílogo. La trama central tiene como protagonista a la construcción del Paso Bajo Nivel de Villa Ballester, una obra que fue anunciada en reiteradas ocasiones en los últimos cuatro años y, aún hoy, no fue puesta en marcha.La historia se remonta a 2013, cuando la gestión del intendente Gabriel Katopodis informó por primera vez que reemplazaría a la actual barrera de la calle Pueyrredón-José Hernández, donde pasa el tren de la línea San Martín, con un Paso Bajo Nivel. El proyecto contribuiría a mejorar el tránsito y demandaría una “inversión de 73 millones de pesos del Presupuesto municipal”, según publicó el propio jefe comunal en su cuenta de Facebook a comienzos de 2014. No obstante, la obra nunca vio la luz. ¿Los motivos? Protestas de vecinos y comerciantes de la zona, que no sólo se oponen a las características del proyecto sino también a las consecuencias que el mismo generaría: la desvalorización del barrio, el consecuente cierre de sus locales y el aumento de la inseguridad.Sobre este último punto en particular, el Municipio decidió prestar atención y modificar el boceto original. En esta línea, el nuevo diseño incluiría la edificación de dos accesos en forma de L y no en forma U, como se preveía antes.Audiencia pública de por medio, el Ejecutivo avanzó velozmente en su puesta en marcha. Paso previo, necesitaba del dinero para costear la megaobra y, sin respaldo suficiente en las cuentas públicas (a diferencia de lo prometido en 2014), decidió ir por la vía del endeudamiento. Para ello solicitó al Concejo Deliberante la autorización del pedido de préstamos.Es en este punto donde el relato se torna confuso o, al menos, llamativo. Según contaron a La Tecla concejales de la oposición, el intendente Katopodis giró al Legislativo dos pedidos de crédito para un mismo fin. El primero, al Banco Provincia, por 150 millones de pesos; el segundo, al Banco Nación e Hipotecario, por 200 millones. “Si se cae uno, está el otro”, indicó a este medio el edil radical Pablo Cristani, quien además apuntó: “Estaba seguro que el préstamo de Banco Provincia no se lo iban a dar, porque tenía información concreta que al 30 de septiembre de 2016 el Municipio estaba en rojo en 150 millones de pesos. Si vos tenés un déficit no te van a dar un préstamo por la misma cantidad”. Ante esta posibilidad, se votó además una preaprobación de un préstamo de 200 millones. “Nosotros no acompañamos el proyecto, porque si ya se endeudaron por 150 millones, ¿ahora por 200 más?. No sabemos si el primer crédito está o no aprobado y, aparte, ¿por qué 200, si salía 150 millones?”, argumentó la edil Verónica Dalmon, de Cambiemos.“No podemos, como representantes de San Martín, aprobar dos préstamos y endeudar por 350 millones de pesos al Municipio. Nos parecía una locura, sin siquiera estar aprobado primero el de Banco Provincia”, agregó a La Tecla la concejala.En la Municipalidad apuntaron que la dilación en la construcción del Paso Bajo Nivel de Villa Ballester fue responsabilidad de la oposición. “Durante los últimos dos años del gobierno kirchnerista, el intendente Katopodis intentó que le financiaran una obra de esta envergadura, y no tuvo suerte”, destacaron fuentes oficiales. “Cada uno tiene sus intereses, y este tema ha sido utilizado como una batalla política. Pero todo está en regla, hasta se modificó el proyecto original por los reclamos de los vecinos”, añadieron desde San Martín.Versiones van, versiones vienen; lo cierto es que pasan los meses y San Martín aún no cuenta con su Paso Bajo Nivel y no está clara su financiación. Una historia sin fin.