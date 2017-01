BLANQUEO

Scioli pasea por Mar del Plata con Gisela, su nueva novia

El ex candidato presidencial Daniel Scioli se mostró en las calles de Mar del Plata acompañado de su novia, la modelo Gisela Berger.

El ex gobernador bonaerense salió a correr por la costa, nadó en una de las playas de la ciudad balnearia y comió en un conocido local de la zona.Scioli, que se encuentra vacacionando en el lugar, ya no oculta su romance con la modelo Gisela Berger, junto con quien se lo pudo ver paseando en playa Varese y en la popular Bristol.En su cuenta de Twitter, el ex candidato del Frente para la Victoria publicó una foto junto con los empleados de Manolo, un famoso local de esta ciudad. "Los Churros de #Manolo una tradición y un sentimiento de #MarDelPlata!", escribió Scioli junto a la imagen.Además, el vicepresidente del PJ mantuvo un encuentro casual con Mirtha Legrand. Se cruzaron en el Hotel Hermitage y el ex Gobernador se acercó a la mesa donde cenaba la Chiqui para saludarla y limar asperezas. Cabe recordar que tuvieron un desencuentro cuando Mirtha llevó a Silvestre a su mesa y el cantante denunció que su ex, Verónica Vieyra, era amante del político desde que tenía 13 años.Foto: Pato Giacometto.