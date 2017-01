DIAS DE DESCANSO

Vidal se reunió con Macri en la primera actividad oficial tras su regreso

La gobernadora volvió al país este domingo luego de tomarse unos días de descanso en Playas del Carmen, México. Como puntapié inicial mantuvo un encuentro con el Presidente, con quien fue el último en mostrarse antes de su viaje.

Las vacaciones de María Eugenia Vidal llegaron a su fin. Según supo LaTecla.Info, la gobernadora regresó al país este domingo por lo que esta mañana retomó oficialmente sus actividades.La primera reunión del día la mantuvo con el Presidente Mauricio Macri en la residencia de Olivos para coordinar políticas con Nación de cara a resolver el problema de infraestructura hidráulica que afectan a la región.Vidal estuvo una semana en Playas del Carmen (México), donde viajó con su familia cercana. Durante su ausencia, Buenos Aires quedó a cargo del vicegobernador Daniel Salvador, quien se puso al frente del operativo frente a las inundaciones que azotaron el noroeste de la Provincia.A raíz de las inclemencias climáticas que dejaron como saldo un muerto y cientos de evacuados, desde la oposición salieron a criticar la ausencia de la Gobernadora. No obstante, quien la respaldó fue el ex mandatario bonaerense Daniel Scioli, quien señaló que “hay que ser respetuoso del tiempo. Una mujer puede tomarse unos días para recomponerse, para pensar, para eso están los equipos de gobierno”.“Yo no voy a entrar a hacer política con estas cosas, porque no corresponde. Si esto fuese una cuestión divina y por el poder de Dios si la gobernadora viniese bajaría el agua, seguramente lo habría hecho, pero es obvio que está tomando decisiones”, añadió.El último acto oficial de María Eugenia Vidal antes de sus vacaciones fue junto a Mauricio Macri en una visita a la Colonia de Verano Municipal del partido bonaerense de San Martín.