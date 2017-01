CONFESIÓN ULTRA HOT

"No tengo sexo hace dos meses y no voy a tener hasta marzo"

Famosa vedette aseguró que hace dos meses que no tiene sexo, y que tampoco tendrá hasta marzo. Las razones.

Mónica Farro habló una vez más sobre las dificultades "sexuales" de estar en pareja con Juan Suris, preso desde hace varios años.El lazo que une a la vedette con Suris es de una fortaleza casi insospechada, ya que sólo las primeras semanas de relación transcurrieron como una pareja normal. Luego, el polémico empresario fue capturado por la Policía y puesto a disposición de la Justicia, quien lo mantiene en prisión preventiva bajo la imputación de liderar una asociación ilícita tributaria junto a cinco personas más.En ese marco, la vedette de Cocodrilo, la revista, se le complica mucho mantener una vida sexual como la que desearía. En una nota con El show del espectáculo, la uruguaya se confesó con Ulises Jaitt por Radio Pinamar FM 100.7: "La relación con (Juan) Suris sigue perfecta, seguimos en pareja, y lo sigo esperando. Me cuesta la parte sexual".Entonces, Farro reveló: “Hace dos meses que no voy (a visitarlo a la prisión) y no tengo relaciones, y hasta marzo no voy a poder ir". A pesar del amor que le profesa al convicto, Mónica Farro es cauta respecto a su futuro juntos: "Juan quiso tener un hijo mil veces pero yo dije que no voy a estar sola con un hijo".