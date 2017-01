PARITARIAS

La Provincia bajó línea para que todos los intendentes aumenten sueldos hasta 18 por ciento

Según argumentaron, el objetivo sería que no se disparen los índices inflacionarios. Dos jefes comunales de Cambiemos ya dieron curso a la orden y cerraron las paritarias por ese porcentaje. Para quienes no acaten la medida, no habría auxilio financiero.

Luego del acuerdo entre la Provincia y los trabajadores estatales por un aumento del 18 por ciento para todo 2017, desde el Gobierno bonaerense bajaron la línea para que los 135 distritos continúen en este camino y no superen este nivel con los municipales.Tal como negoció la Ejecutivo con los estatales la idea es que se incluya una cláusula de ajuste automático trimestral vinculada a la inflación para que los ingresos de los trabajadores “no pierdan poder adquisitivo” frente a una eventual disparada del costo de vida.Por ello, el objetivo es que los municipios avancen con el mismo espíritu y, según trascendió, la comuna que no cumpla con el requisito y se se exceda en los aumentos no tendrá auxilio financiero de la Provincia.“Hay que se responsables. No se puede acordar un aumento que no se pueda pagar”, explican en la Gobernación, de acuerdo a lo publicado por El Día.Como un alumno ejemplar, el intendente de General Viamonte por Cambiemos, Franco Flexas, selló junto a los sindicatos municipales un acuerdo paritario del 18% para 2017.En diálogo con La Tecla, Flexas, se mostró contento con lo acordado: “Pudimos seguir una línea de consenso que representa lo que se logró consensuar con los trabajadores públicos de la Provincia”.Incluso, Flexas detalló que la cláusula de revisión del acuerdo en su distrito “será semestral y no trimestral como la que cerró el gobierno bonaerense”.En esta misma línea, el mandamás de La Plata, Julio Garro, cerró a fines del año pasado la paritaria con los municipales por el mismo porcentaje. El acuerdo salarial fue similar al acordado por la Provincia con los estatales, ya que el monto del incremento se abonará de manera trimestral durante todo 2017En efecto, será pagado en los meses de enero, abril, julio y octubre, con una cláusula automática de ajuste por inflación de acuerdo a lo que refleje el INDEC.Ante este panorama, ¿habrá algún intendente que se atreva a no acatar la orden de la Provincia?