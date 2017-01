SONDEOS

Vidal mantiene su imagen en el Conurbano y Macri está cada vez más complicado

Un estudio realizado por la encuestadora Analogías, arrojó nuevos parámetros de la imagen positiva de la gobernadora María Eugenia Vidal y el presidente Mauricio Macri. La diferencia es más que significativa, la mandataria solo cosecha números positivos y el Jefe de Estado es dueño de un gran déficit.

Un estudio de opinión pública, realizado por la consultora Analogías, conducida por Analía del Franco, brindó nuevos datos sobre la percepción social del presidente, Mauricio Macri, y de la gobernadora, María Eugenia Vidal. Según detalla el informe, la grieta entre los mandatarios se mantiene y la titular del Ejecutivo bonaerense aventaja significativamente al Jefe de Estado.Es que, conforme a las consultas realizadas en los distritos de Almirante Brown, Berazategui, Florencio Varela, Hurlingham, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Merlo, Quilmes, San Fernando, Tres de Febrero, Vicente López y Pilar, la Gobernadora no cosecha un solo índice negativo.En los 13 municipios su imagen positiva supera a la negativa y, en particular, en Vicente López supera los 70 puntos (71,7). Mientras que el valor más bajo lo presenta en Florencio Varela (54,7) e igualmente en dicha localidad, la diferencia entre positiva y negativa es de casi 15 puntos.Así las cosas, el conjunto de valores de los municipios encuestados sostiene que la imagen positiva de Vidal en el Conurbano, llega a los 61,92 puntos. En tanto, la percepción negativa ronda los 34 puntos.Muy diferente es la situación del Presidente. Conforme se desprende el estudio realizado por Analogías, en ocho de los trece municipios la percepción social sobre Macri es negativa y solamente en seis es visto con buenos ojos.Para el líder de la alianza Cambiemos, el peor de los resultados se dio en Florencio Varela donde su imagen negativa llega a los 54,6 puntos y la positiva solo supera el 40 (41,7). Además, Vicente López es en el único distrito donde el ex Jefe de Gobierno porteño arrastra la aprobación del jefe comunal, Jorge Macri y la Gobernadora. Allí cosecha 61,5 puntos positivos contra 36 negativos.De esa manera, el Jefe de Estado presenta una variable muy escasa en cuanto a la aprobación y rechazo en la sociedad. El índice solamente oscila unos pocos números y la imagen positiva es de 48.89, mientras que la negativa es de 48,76.A poco más de un año de haber asumido el gobierno nacional y provincial de Cambiemos, María Eugenia Vidal ratifica el romance con un importante sector del Conurbano, mientras que Mauricio Macri pelea en vano por mejorar su imagen.