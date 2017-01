LA REVELACIÓN DE FLOR PEÑA

Cómo crecieron sus "atributos" para convertirla en la "Pechocha"

La actriz contó en el programa de Mirtha legrand cómo insólitamente le crecieron las lolas en su adolescencia.

Flor Peña estuvo en la mesa de Mirtha Legrand y reveló una de las preguntas que muchos se realizaban acerca de su historia: ¿cómo crecieron sus lolas?La actriz recordó una desopilante anécdota del punto de partida para que, con el tiempo se transformara en "la Pechocha”."Tenía 16 años y tenía dos gomones, y era bravo para mí”, reveló Flor."Tuve una fiebre y me crecieron. Estuve 10 días en cama ¿Y viste que dicen que cuando tenés fiebre estas creciendo? Y cuando me levanté de la cama y fui al baño, mi mamá me dijo: ‘Ay, Florencia, qué tetas que tenés, impresionantes’. Y ahí empezó un largo camino en dónde parecía que mis tetas eran lo mas importante, y bueno, después me operé”, sintetizó acerca de la historia de sus atributos.