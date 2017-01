CAMPAÑA 2017

Armado electoral: marzo y abril, meses claves para el tándem Massa-Stolbizer

El Frente Renovador y el GEN ya tienen las fechas límites para comenzar a pergeñar sus listas. Con el acuerdo parlamentario renovado, Sergio Massa anunció que en marzo definirá si se postula a senador nacional. Por su parte, el GEN hará un congreso partidario en abril. Se renuevan los mimos al massismo pero también ciertas tensiones

Sergio Massa y Margarita Stolbizer comienzan a ponerse fecha para terminar de decidir si su acuerdo legislativo se convierte en un acuerdo electoral.Con la guerra de carteles copando los destinos y rutas costeros, los distintos referentes que contiene cada espacio comienza a pechear por un lugar en la lista.El líder del Frente Renovador ya adelanto que buscará aguantar hasta último momento para ver si buscará ocupar una banca en el Senado de la Nación. “Nuestro acuerdo con el GEN lo vamos a definir a fines de marzo en un plenario propio”, le había adelantado entre semana, el intendente massista de Necochea, Facundo López a La Tecla.Dicho cónclave del FR se llevará adelante casi en simultáneo con uno del GEN que, a principios de abril, charlará puertas adentro qué clase de “matrimonio” conllevara con el massismo y dará el visto bueno o impondrá sus condiciones a la los lugares que le acerquen desde esa fuerza.Mientras tanto, Margarita Stolbizer volvió a dar indicios de un factible frente FR-GEN: “Nunca lo hemos hablado, pero yo no lo descarto. Por supuesto que sé que todo eso que vengo construyendo durante un año es muy posible que termine canalizándose en un acuerdo, pero no sé si eso va a ser así o no”, le dijo a Clarín.Pero además, tensionó al tigrense y puso ciertos reparos: “He dicho muchas veces que todo depende de cómo sea el armado de Massa. Creo en él, y nunca ha expresado, conversando conmigo, su voluntad, como dicen, de liderar el peronismo, de volver al peronismo”.Como adelantó La Tecla hace un tiempo, si bien los nombres definitivos no fueron confirmados, ambas fuerzas buscan delinear listas equilibradas.Dentro de ese contexto, aseguraron que el manejo de los nombres a ocupar las futuras listas contenerá a todos, “incluso a la gente de Victoria Donda que también está trabajando con nosotros”, le había dicho una alta fuente massista a La Tecla.En ese sentido, la Tecla pudo acceder a los primeros nombres que el massismo y el GEN estarían barajando para encabezar, tentativamente, las listas del año que viene en la Provincia.Algunos de esos nombres para equilibrar la balanza de las voluntades políticas entre ambos espacios se conjugarían así: el ex diputado provincial, Juan Carlos Juarez (GEN) por la Primera Sección, el actual senador Marcelo “Oso” Díaz (GEN) por la Tercera, el ahora intendente de General Pinto, Alexis Guerrera (FR) por la Cuarta (el actual senador por Trenque Lauquen, Hernán Albisu, ocuparía un cargo en algún organismo de control) y Virginia Linares (GEN) por la Sexta.