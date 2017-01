INTERIOR BONAERENSE

Intendente de Cambiemos cierra acuerdo paritario siguiendo la letra chica de Vidal

Se trata del alcalde de General Viamonte, Franco Flexas, quien respetó a rajatabla el acuerdo por el aumento salarial de un 18% que antes de fin de año logró cerrar la gobernadora bonaerense. Ayer, se conoció que Provincia amenazó con no ayudar financieramente a los municipios que cierren por arriba de este incremeno.

Como un alumno ejemplar, el intendente de General Viamonte por Cambiemos, Franco Flexas, selló junto a los sindicatos municipales un acuerdo paritario del 18% para el 2017.En diálogo con La Tecla, Flexas, se mostró contento con lo acordado: “Pudimos seguir una línea de consenso que representa lo que se logró consensuar con los trabajadores públicos de la Provincia”.Incluso, Flexas detalló que la clausula de revisión del acuerdo en su distrito “será semestral y no trimestral como la que cerró el gobierno bonaerense”.Cabe señalar que el aumento al que llegaron gremios y el municipio de Viamonte es una de las condiciones que el Ejecutivo provincial busca imponer para este 2017.Ayer trascendió que el gobierno bonaerense buscará que los municipios de la Provincia repliquen con sus empleados el acuerdo salarial cerrado con los estatales estableciendo un techo de discusión cercano al 18%.En este sentido, según informó DIB, se les advirtió a los intendentes que no asistirán financieramente a quienes cierren paritarias por encima de esa cifra y luego no pueden pagarlas.