Legisladores de Cambiemos se muestran en consonancia con Monzó y le abren la puerta a referentes peronistas

En diálogo con La Tecla, distintos legisladores del oficialismo aseguran que Cambiemos no debe encerrase en sí mismo. Las opiniones de Fernando Pérez, Maximiliano Abad, Daniel Ivoskus y Guillermo Castello

Una semana más se cierra y el tema candente de la agenda política parece ser la luz verde o no que para la llega de referentes peronistas que divide las aguas en el mundo Cambiemos.Tras las fotos de distintos referentes peronistas con el viceministro del Interior de la Nación, Sebastián García De Luca y el consiguiente cruce de miradas con el ministro del Interior bonaerense, Joaquín de la Torre quien salió a explicar que la intención de Cambiemos no era coptar peronistas, legisladores del oficialismo dialogaron con La Tecla y vertieron su mirada al respecto.Uno de ellos fue Fernando Pérez quien no dudo en afirmar: “El peronismo es una parte importantísima de la Argentina. Sin duda es el partido político mayoritario en términos de caudal electoral, con enormes dirigentes que tienen muchísimo para aportar. Pero, por supuesto que cada vez que se discute si llegan o no al espacio, hay que hablar de para qué vienen, qué buscan, cuáles son las capacidades individuales, las condiciones éticas y morales, y demás”.En ese sentido, Pérez resaltó que “si nos ponemos de acuerdo y tenemos las mismas conductas de vida, no preguntamos de dónde vienen; lo importante es hacia dónde vamos”.Por su parte, el diputado de la Provincia surgido en el seno de la UCR, Maximiliano Abad, sostuvo: “Soy un convencido de que Cambiemos tiene que ampliar su base de sustentación con todos aquellos hombres y mujeres con buenos principios y valores, y que no tengan complicidad con las cosas que le hicieron mal al país”.Para el marplatense “no importa de dónde vienen, sino hacia dónde van. Hay que abrazarlos y construir una mayoría que nos permita gobernar en función de proteger la República y de contar con un Estado transparente y moderno al servicio de los que menos tienen”.Otro de los que vertió su opinión fue el legislador Daniel Ivoskus. “La discusión no pasa por si viene con la camiseta del peronista, vecinalista o del PRO; lo importante es que los que vengan cumplan la función que corresponde y sean parte de un proyecto político que, claramente, ha marcado las bases, a partir de la modernidad, la transparencia y el progresismo. Todos los que respeten esta lógica, son bienvenidos”, consideró.Por último, Guillermo Castello señaló: “No hay que alambrar, lo importante es el proyecto que ya está definido por la constitución inicial de Macri, Sanz y Carrió, que tiene sus bases en la transparencia, en la recuperación institucional y en la honestidad. Los que se quieran sumar a construir la Provincia y el país, serán bienvenidos”, expresó.