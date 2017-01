POLÉMICA

Picante ida y vuelta: Intendente FpV y legisladora de Cambiemos se cruzaron por las inundaciones

Un nuevo round se abrió con el avance del agua en la Cuarta Sección Electoral. En esta oportunidad, la diputada provincial de Cambiemos, Vanesa Zuccari, y el intendente de Leandro N. Alem por el FpV, Alberto Conocchiari se acusaron de mentirosos y de querer sacar rédito político en el medio de la catástrofe.

No solo agua trajeron las inundaciones en la Cuarta Sección Electoral. El intendente de Leandro N. Alem por el FpV, Alberto Conocchiari, mantuvo un encendido ida y vuelta con la legisladora linqueña de Cambiemos, Vanesa Zuccari.Todo comenzó a raíz de declaraciones radiales que la diputada bonaerense realizó junto a un concejal local donde habían asegurado que desde el municipio no habían estado a la altura de las circunstancias con respecto al accionar de la asistencia local hacia los vecinos inundados.“Debido a declaraciones mentirosas, en un medio radial de Alberdi, por la Diputada Zucari, y el concejal Acton, creemos que desde el desconocimiento, o de muy mala fe, nos llevan nuevamente a realizar este tipo de aclaración. Jamás se acerco nadie, ni Acton, ni Perez, ni la Diputada a preguntar nada, a plantear alguna inquietud, ni a plantear el problema de algún productor o trabajo para realizar”, señalaron desde el municipio.Y agregaron: “Decir que no se hizo nunca nada como también dice la Diputada con respecto al gobierno anterior, es ser muy ignorante o muy mentiroso, mientras ellos hablan, el intendente y los funcionarios se reunieron con la sociedad Rural y productores de distintos puntos del distrito, incluido Alberdi”.“Todos los días se atienden a productores que plantean inquietudes. Se sobrevoló 2 veces el Distrito y la Zona. Se han pedido medidas de emergencia por el bloqueo judicial que sufrimos desde hace años para escurrir más agua a Santa Fe”, subrayaron.Dentro de este contexto, desde la órbita oficial de Alem, también desmintieron que las máquinas esten rotas y pidieron “que la gente se quede bien tranquila que desde la gestión se hace lo posible y lo imposible, con todo lo que se cuenta y esta al alcance, mas los contactos continuos, y comunicaciones con provincia”.Por su parte, la diputada oriunda de Lincoln no tardó en recoger el guante y devolver su respuesta. “Como quedó demostrado el intendente desconoce lo que sucede en su distrito”, enfatizó.“Luego del tornado ayudé personalmente a las familias damnificadas. Informé a Desarrollo Social que desde la página del municipio aguardaban la ayuda de Nación y Provincia y que al día lunes luego del tornado, el municipio brillaba por su ausencia”, agregó.En ese sentido, Zuccari detalló: “Podría enumerar las casas en las que estuve y además que a las 13:00 me informaron de Provincia que al día siguiente esperaban los camiones en Tolosa”Y aceleró: “El municipio brilló por su ausencia en Colonia Alberdi y alrededores. Volar no significa estar al lado del vecino. Las soluciones requieren presencia”.Por último, la linqueña sentenció: “Utilizar la página oficial para hacer proselitismo barato y/o victimizarse no es un recurso valiente de un jefe comunal”.