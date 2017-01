ENTREVISTA

Desde la Cámara de Diputados bonaerense afirman: "Nos hemos preparado para gobernar"

El flamante vicepresidente de la Cámara Baja, Ramiro Gutiérrez, dialogó con La Tecla en Pinamar sobre el presente y el futuro del Frente Renovador, los desafíos electorales y el año que se viene en la Legislatura.

En medio de su descanso en Pinamar, el flamante vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Ramiro Gutiérrez, dialogó con La Tecla. Con el mar argentino a sus espaldas y el sol ra-diante de verano, el legislador massista plantó los desafíos del parlamento para este particular año, cuando los vecinos de la Provincia vuelvan a las urnas. Su trabajo en pos de la seguridad, el rol de Sergio Massa y su pasión por el taekwondo, como un estilo de vida.-¿Qué análisis hace del primer año en la Provincia bajo el gobierno de Cambiemos?-Creo que fue un año de equilibro. Cuando uno toma una administración tan grande como la provincia de Buenos Aires, que es un país en sí mismo, parte de un alto grado de desconocimiento. Creo que la Gobernadora lo ha dicho en los días pasados, ya se descolgó de la he-rencia y comienza la gestión. Nosotros nos consideramos una parte importante de este año, habiendo garantizado la institucionalidad, porque hay 16 millones de personas atrás. Esto es fruto de la decisión de dos personas jóvenes, como son María Eugenia Vidal y Sergio Massa, quienes entendieron que la Provincia estaba en un estado de gravedad importante, había que tranquilizarla y luego empezar con las políticas de acción directa.-¿Cómo va a ser este año en la Legislatura bonaerense con la conducción de la dupla Manuel Mosca - Ramiro Gutiérrez?-Tengo una excelente relación, generacionalmente y desde la misma formación política, dialoguista hasta la mis-ma idea de construcción sin destrucción. Vamos a ser una gestión, por lo me-nos desde la convicción y las ganas de trabajar, con mucha dinámica.-Mosca dijo que el massismo había trabajado con mucha responsabilidad el año pasado. ¿Esto va a seguir así?-Sí. No vamos a permitir que la po-lítica partidaria ingrese a la cámara. No tenemos diez poderes del Estado, tenemos tres. El que nos toca conducir con Manuel lo vamos a cuidar mucho.-Hay quienes afirman que el Frente Renovador cogobierna la Provincia...-No, gobierna María Eugenia Vidal, quien ha sido elegida por la gente. Noso-tros damos un marco de institucionalidad, y las cosas que nos parecen buenas y correctas las apoyamos; y las que no, tenemos proyectos alternativos. Massa siempre se caracterizó por ser el candidato de la propuesta.-En cuanto a las elecciones, el Frente Renovador tiene un gran desafío y se para muy bien en las encuestas, sobre todo cuando a la dupla la integran Massa y Stolbizer…-Sí, me gustaría que sean ellos los candidatos. Son dirigentes que vienen a oxigenar la política. En una metáfora futbolera, jugadores hay muchos, con capacidad de gol, pocos. Massa es capitán y goleador nato, y Margarita le aporta la transparencia y el control, que fue el cambio que se votó.-¿Cree que es necesario ampliar este frente electoral para poder ganar las elecciones?-Siempre, al final, antes o en el medio, todas las estrategias son de crecimiento. Massa tuvo una convicción política muy fuerte. Tiene domicilio propio, que es el Frente Renovador, y dijo que podemos recibir a cada dirigente, siempre y cuando no tenga mochilas judiciales.-¿Cómo ve al partido justicialista, tanto en el escenario político provincial como dentro de la Legislatura?-En los últimos veinte años, en la Pro-vincia muchas personas se alinearon al justicialismo. Esa es la cosecha que ha hecho el partido, pero ahora no hay una opción unificada. Quien les puede hablar al corazón, nucleará al peronismo. Pero no creo que exista un dirigente que pueda sintetizar todo lo que hoy necesita.-¿Qué espera de cara a la contienda electoral?-Este año, la llave va a pasar por los problemas económicos, la ciudadanía necesita mucho trabajo. El Frente Reno-vador es una de las expresiones políticas más potentes que tiene la Provincia. Nos hemos preparado para gobernar. Massa hará mucho territorio. Sabemos que tie-ne una concepción clara en materia de seguridad, y lo hemos visto defendiendo los intereses del trabajador. Será un año entretenido.