PAREJA SúPER HOT

Pampita protagonizará un film erótico: mirá quién será su amante

La modelo se animará en este 2017 a actuar en un thriller erótico que ya tiene definido a Sorini como protagonista masculino. ¿Qué dirá Pico Mónaco?





Juan Sorini será el encargado de seducir a Carolina 'Pampita' Ardohain en la película erótica "Desearás...al hombre de tu hermana", que grabarán en este 2017, en un aspecto novedoso en la carrera de la modelo.En una entrevista para la revista Viva, 'Pampita' reveló que ya está tomando clases de actuación para tal motivo. "No soy una improvisada. Me gusta prepararme para cada trabajo. Recibimos cinco guiones, pero nos quedamos con este. Se trata de un drama entre dos hermanas con un secreto familiar. Yo soy una de ellas. Estoy feliz. Hice el casting y quedé", dijo la exjurado del Bailando.La flamante novia de Juan 'Pico' Mónaco no es la única confirmada para el rodaje. El papel protagónico masculino estará en manos de Juan Sorini, modelo y actor, quien saltó a la fama por su rol de "Petisero" en la tira 'Viudas e hijos del rock and roll', donde enamoró al personaje encarnado por el actor Juan Minujín.En 'Viudas', Sorini llamó la atención de varios al mostrar su trabajado cuerpo en varias escenas. ¿Se pondrá celoso 'Pico'?Mirá las fotos más sensuales de su cuenta de Instagram: