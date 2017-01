TRUMPMANIA

Las repercusiones de Trump Presidente dentro de la política bonaerense

Desde la presencia de Sergio Massa en la asunción del nuevo presidente norteamericano y otros legisladores del FR hasta el mensaje en el discurso del republicano que rescató el ex gobernador de la Provincia y la chicana de Margarita Stolbizer a CFK.





Donald Trump asumió como nuevo presidente del gigante del norte y las repercusiones en la política bonaerense no tardaron en llegar.El primero en sacar rédito del hecho fue el referente del Frente Renovador, Sergio Massa, quien twitteó una foto con el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani. “Invitado a la asunción del presidente de EEUU, con mi amigo Rudolph Giuliani, ex alcalde de Nueva York”, escribió.Pero Massa no fue solo, por su espacio lo acompañaron el senador bonaerense, Jorge D’onofrio y la diputada nacional, Graciela Camaño.Justamente fue el legislador provincial quien en una entrevista radial aseveró: “Veo muchísimo orden, se cruzan gente que va a la asunción y gente que se manifiesta en contra y no he visto incidentes”En ese sentido, Jorge D’onofrio rescató “la muestra de civismo con un Presidente que sale y otro que entra da cuenta de una democracia a pleno, una entrega de mando con respeto”.Otra de las caras conocidas que hizo mención a la llegada de Trump fue la lider del Gen, Margarita Stolbizer. La diputada nacional chicaneó a CFK al resaltar: “No puedo dejar de pensar que el único lugar donde el presidente saliente no concurre a transmitir el mando al presidente electo es Argentina”.Por último, Daniel Scioli twitteó: “Si tengo que rescatar una frase del discurso de Trump, es la idea de defender el trabajo y la industria nacional”.