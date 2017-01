RECAUDACION Y MAS

Gastón Fossati: “Los impuestos de la gente no van a terminar en un convento”

Con una chicana que apuntó a las sospechas de corrupción del gobierno anterior, el titular ARBA señaló en una entrevista radial que los tributos de los bonaerenses no culminarán como en el bochornoso caso de José López, y terminarán “en obra pública, en hospitales y en escuelas".

El responsable de la Agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires, Gastón Fossati. dijo que si los impuestos van a la obra pública se genera "un círculo virtuoso que va a hacer que cada vez más gente entienda la responsabilidad social de pagar impuestos"."La gente se va a dar cuenta que hoy los impuestos vuelven en obra pública y no terminan en otros lugares y, cuando eso pase y ese círculo virtuoso se afiance, la gente naturalmente va a ir contribuyendo", ahondó Fossati por Radio 10.Sobre el modo de operativos en la costa, que este año no se implementan como en ocasiones anteriores, el responsable de ARBA señaló que no es intención perturbar al veraneante “en momentos en que la gente está descansando o pasando un momento en familia y con amigos"."Hemos fiscalizado todo el año y no compartimos la modalidad del escrache en el verano. Cambiamos el rumbo radicalmente y tampoco hacemos desembarco masivo de inspectores de la Agencia", añadió.Fossati explicó que "a través de herramientas que estamos utilizando podemos aplicar controles más precisos y eficientes, llegando a un mismo y mejor resultado que lo anterior, sin necesidad de estas medidas mediáticas"."Eso no quiere decir que nosotros no controlamos y no fiscalizamos. Son dos cosas diferentes. Usamos otra herramienta, ejemplo la fiscalización electrónica, la fiscalización inteligente al Domicilio Fiscal Electrónico de cada contribuyente", enfatizó.En cuanto a los resultados, admitió que "pese a ser un año económicamente muy difícil, en 2016 la evolución de la recaudación en la provincia de Buenos Aires fue muy buena"; y reiteró que "hoy los impuestos vuelven en obra pública y no van a otro lado. La gente sabe que no van a terminar en un convento, van a terminar en escuelas, hospitales".El funcionario destacó las decisiones tomadas por la gestión de María Eugenia Vidal por la situación que sufren los bonaerenses con las inundaciones e incendios, y no descartó la posibilidad de nuevas medidas. Hasta ahora, elgobierno bonaerense prorrogó por 120 días el vencimiento del Impuesto Inmobiliario en la zona urbana y rural de los distritos que fueron afectados por estas dos catástrofes.Fossati dijo que "la suspensión por 120 días también abarca el inicio de juicios de apremios por deudas de origen tributario, la gestión de intimaciones de pago y el vencimiento de las cuotas de los planes de pagos de todos los impuestos a los que se hayan acogido los contribuyentes damnificados".El funcionario afirmó que "el objetivo de la Gobernadora es actuar con celeridad y contener a quienes padecieron incendios e inundaciones, por lo que el beneficio se aplicará de oficio y regirá de manera automática sin necesidad de realizar ningún trámite" y explicó que "en función de cómo evolucione la situación, se analizará la posibilidad de sumar otros beneficios tributarios".