Se agudiza la crisis en Salud: sin acuerdo con los médicos, renuncias y amenaza de recortes

Desde que asumió al frente de la cartera, la ministra Zulma Ortiz sorteó una numerosa cantidad de obstáculos y, al parecer, por el momento la situación no mejora. Nuevas salidas de funcionarios en áreas clave, se suman al fracaso en la negociación paritaria con trabajadores y rumores de un “achique” en la planta.

La cartera que dirige Zulma Ortiz no logró estabilizarse desde que asumió el cargo. Durante todo el 2016, más de una docena de funcionarios fueron y vinieron, como muestra de la desprolijidad y el mareo que abundan en el Ministerio de Salud, uno de los más complejos de la Provincia, por todas las deudas pendientes que acarrea en la materia.Y en 2017, las novedades no se habrían terminado. Hace tan sólo 10 días presentó su renuncia Gustavo Rodolfo Reija como subsecretario de Administración y Gestión de los Recursos. El funcionario en cuestión había asumido hace poco más de seis meses cuando se sucedieron una serie de modificaciones en la cartera.A raíz de la renuncia de Reija, comenzó a circular por los pasillos de Salud el rumor que habría mayores “recortes” en áreas internas. “Van a dejar dos secretarías nada más, muchas direcciones las pasan a simples programas”, reveló a LaTecla.Info, una fuente ministerial.En este sentido, sostienen que la Subsecretaría Administrativa, que estaba a cargo de Reija, quedaría desmantelada por completo con el objetivo de sólo dejar en pie dos dependencias de ese rango.A esta crítica situación se suma el conflicto con los médicos bonaerenses quienes este jueves volvieron a reunirse con funcionarios del Gobierno provincial sin llegar a un acuerdo paritario.Según revelaron desde CICOP, el gremio que agrupa a los trabajadores de la salud, el Gobierno provincial “trató el tema del pase a planta permanente de los becarios”, pero “en ningún momento se habló de lo salarial, aun cuando manifestamos que ese era el punto principal de debate y conflicto”.En la última reunión paritaria desarrollada en diciembre pasado, CICOP había rechazado por “irrisoria” la propuesta de aumento del 1,6% que completaba un incremento anual del 35,5% para 2016. Tras ese encuentro, la Provincia no volvió a convocar a nuevas negociaciones netamente salariales.Cabe destacar que la relación entre las partes se tensó aún más luego de que trascendiera que el Gobierno decidió descontarles el sueldo a los profesionales de la salud que se adhirieron a las sucesivas medidas de fuerza que tuvieron lugar el año pasado y a comienzos de 2017.