Que sí, que no: ahora Margarita se anota para el Senado

Después de poner en dudad si sería candidata en los comicios de medio término, se anotó por una de las bancas del Senado.

Margarita Stolbizer no suelta la rienda a la hora de la rosca política y después de dar varios indicios sobre un faltazo en la nómina electoral para los próximos comicios, ahora se anota. Hace tan solo algunos días atrás, la diputada nacional descartó ser candidata en las elecciones de este año después de haber anunciado que si se presentaría lo haría por el GEN, ahora volvió a cambiar de parecer.Todo indica que hay más dudas que certezas entorno a la líder del GEN. Es que, ella misma es la encargada de sembrar las suspicacias. Así las cosas, volvió a dar un giro brusco y, en diálogo con Página/12, aseguró que podría ocupar un puesto para Senadora por la provincia de Buenos Aires.“Si soy candidata en la provincia de Buenos Aires lo sería a senadora”, disparó Stolbizer, que a principios de la semana había descartado ser candidata. Ahora, cuatro días más tarde, explicó que no será contendiente por la banca de Diputados porque el estatuto del GEN no lo permite.Además, ratificó que no se presentaría como candidata por el Frente Renovador aunque dejó la puerta abierta para la conformación de un espacio que contenga tanto al massismo como al progresismo del GEN. “Todavía no lo hablamos con Sergio, pero puede ser”, señaló al ser consultada por las chances de una nueva alianza electoral.Con más dudas que certezas, Stolbizer subió su nombre a la ruleta de candidatos para ocupar un puesto en el Senado. Resta ver si mantendrá la posición o si volverá a cambiar de parecer con el paso de los días.