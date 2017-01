[FOTO]

Claudia Albertario regresó a Buenos Aires ¡embarazada!

Radicada hace unos 5 años en Miami, donde ella trabaja como actriz y además, maneja su propia línea de ropa a través de una tienda virtual, Claudia Albertario volvió al país de visita. ¡Mirá la foto!





A los 39 años, Claudia Albertario se encuentra embarazada de 4 meses de su segundo hijo. La actriz, que se encuentra radicada en Miami junto a su esposo Jerónimo Valdivia, llegó a nuestro país y lució su pancita de cuatro meses en el estreno de Luz Cenicienta, la obra que protagonizan Moria Casán y Maximiliano Guerra.Albertario, que se encuentra de vacaciones en Buenos Aires, llegó al estreno de la obra con un vestido blanco que marcaba su pancita, y se mostró feliz por ampliar la familia y darle un hermanito a su hija Simona, noticia que en la tarde del jueves había anunciado el periodista Daniel Ambrosino en Twitter. ¿El sexo? Aún no se develó.Los saludos de los famosos por la llegada de la cigüeña para Claudia y su familia no tardaron en llegar: "Al fin podemos felicitarte por Twitter, @ClauAlbertario. ¡Bendiciones, loquilla!", le escribió Mónica Ayos, una de sus amigas. "¡Ahora sí! ¡Bozal out! ¡Ja, ja, ja! ¡Felicidades querida @ClauAlbertario, Jero y Simo! Los queremos", la felicitó Nazarena Nóbile.Foto: Ciudad.com