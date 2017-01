Marcela Tinayre salió a enfrentar los rumores de separación

PICANTE CRUCE CON VENTURA

Marcela Tinayre desmintió la noticia sobre una separación de Marcos Gastaldi. Lo hizo hablando directamente con Luis Ventura, minutos después de que el periodista confirmara en Infama la crisis matrimonial.Ventura leyó al aire los mensajes de la hija de Mirtha Legrand. "Ella me escribió '¿que estás diciendo por TV?'. Le pongo '¿te llamo?' Y me dice que no, 'no me llames, pero te largás a decir eso sin chequear. Una boludez. Ya estamos grandes para joder con eso, abrazos'", comentó el panelista.Luego, contó que ella negó rotundamente la información. "Me dijo 'por qué no venías al pie y yo te respondo'. Entonces voy al pie y le digo '¿estás separada?'. La respuesta es 'para nada'", relató Ventura, y siguió."Le pregunto si está en Punta del Este, porque a Marcos lo operaron acá en Buenos Aires. Ella me responde: 'No lo operaron, le durmieron un nervio que se llama síndrome facetario lumbar, una pavada'. '¿Y vos estabas con él?', es mi respuesta. '¿Qué tengo que responderte? Estoy donde decido estar de acuerdo con Marcos. Si me saco una muela no le pido a mi pareja que me acompañe'".Pese a la desmentida, Ventura mantuvo su versión: "Aunque ella quiere negarlo, hay una crisis. Acepto la palabra de Marcela Tinayre, pero como periodista esa es la información que manejo", finalizó.